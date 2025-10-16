CRBL simte că nu își mai cunoaște fiica. Alessia nu acceptă noua lui viață: „M-a pus la zid”

CRBL și-a refăcut viața după divorțul de Elena, iar relația cu fiica lui a fost afectată. Artistul a făcut mărturisiri dureroase despre modul în care fiica lui percepe noua sa relație. Iată ce a spus!

După divorțul de CRBL, Elena și fiica lor, Alessia, s-au mutat în Republica Moldova. Adolescenta nu s-a îndepărtat doar fizic de tatăl ei, dar și sufletește. Artistul este afectat de această situație și speră că fiica lui se va întoarce către el cândva.

CRBL simte că își pierde fiica

CRBL simte că nu își mai cunoaște propria fiică și observă cum Alessia se îndepărtează din ce în ce mai mult de el.

Artistul consideră că Alessia nu i-a înțeles și acceptat noua viață și relația pe care o are în prezent. Cu toate astea, speră că într-o bună zi lucrurile dintre ei vor reveni la normal.

„Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta. E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc (…) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”, a declarat CRBL, în podcastul lui Bursucu.

Deși a fost acuzat de faptul că și-a abandonat fiica, artistul spune că lucrurile nu stau deloc așa, el dorindu-și în continuare să facă parte din viața Alessiei.

„Înainte de divorț, eram un tată perfect, un soț perfect pentru oameni. Brusc, după divorț, am devenit exact opusul. Eu nu m-am schimbat, sunt același om, dar asta e percepția oamenilor (…) Eu nu mi-am lăsat familia (…) Noi doi (n.r. el și fosta soție) am făcut alegere”, a mai spus el.

