Oana și Viorel Lis au pătimit de sărbători! Ce au pățit cei doi: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”

Oana și Viorel Lis au avut parte, anul acesta, de un Crăciun diferit de tot ceea ce își imaginau. Sărbătorile, care ar fi trebuit să fie un prilej de liniște și bucurie, au fost umbrite de probleme de sănătate, lipsuri și momente dificile, iar nimic nu a decurs așa cum și-ar fi dorit. În locul atmosferei festive, cei doi s-au confruntat cu încercări care le-au pus răbdarea și puterea la încercare.

Oana și Viorel Lis au avut parte de un Crăciun diferit de imaginea sărbătorilor pline de bucurie și abundență. Pentru ea, perioada festivă din acest an a fost marcată de suferință fizică și încercări dificile, dar și de recunoștință pentru lucrurile esențiale. După 27 de ani petrecuți alături de partenerul ei de viață, sărbătoarea care altădată avea o semnificație aparte s-a transformat într-o luptă. Vedeta are încă mâna în ghips și nu poate face activitățile care erau obișnuite pentru ea.

Chiar și în aceste condiții, Oana Lis subliniază importanța sprijinului primit din partea oamenilor din jur. Deși au existat lipsuri, cei doi a avut parte de preparatele tradiționale de Crăciun. Cozonacii și sarmalele nu au lipsit de pe masa lor.

„A fost al 27-lea Crăciun petrecut împreună cu Viorel. Noi în perioada asta ne-am cunoscut, acum 27 de ani. Prima oară când m-a invitat undeva în oraș, în luna decembrie a fost. Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri, dar am avut minimul necesar, am avut mâncare. Viorel și-a dorit lucruri tradiționale, am primit de la oameni, cozonaci, sarmale. Eu abia pot să spăl un vas, culmea, eu am slăbit de sărbători, nu pot să mănânc din cauza durerilor, am încă mâna în ghips. Am venit până la mall, mi-am aruncat ghetele că alunecam cu ele și am venit să-mi iau ceva de încălțat care să nu alunece. Aștept să mă simt și eu mai bine, să fiu normală, să pot să funcționez. În rest, m-am bucurat că Viorel e în viață, fratele meu, bunica, că sunt acasă, în liniște, dar când ai dureri e mult mai greu. Probabil e o lecție din care trebuie să învăț ceva!”, a povestit Oana Lis pentru Click.ro

Cum a fost Crăciunul pentru Viorel Lis

Pe de altă parte, Viorel Lis nu se mai bucură de notorietatea de altădată. Cu ani în urmă era căutat de prieteni pentru cele mai frumoase urări, însă, în acest an a primit un singur telefon, lucru care l-a destabilizat pe fostul edil.

„Viorel e supărat pentru că de Crăciun nu a primit niciun mesaj pe telefon de la nimeni. Doar o persoană l-a sunat, nașul nostru de cununie. Revelionul îl petrecem acasă, asta e situația, uitându-ne la TV, la cei cu care altădată petreceam împreună. Eu prefer să stau cu Viorel, stau cu el, el e omul meu, stăm împreună, comentăm, ce vedete au apărut, îi cunoaștem pe toți. Ascultăm muzică toată ziua, dăm pe radio sau la televizor, mă mai întreabă Viorel cine e acolo și îi povestesc…”, a mai spus Oana Lis.

