Ce evenimente sunt azi, 29 decembrie 2025, în București. Smiley cântă la Berăria H

După mini-vacanța de Crăciun, românii au nevoie de un moment de respiro, iar cei care au făcut punte cu zilele libere de Revelion au ocazia să se mai bucure de magia sărbătorilor de iarnă. Iată calendarul cu cele mai importante evenimente culturale și de divertisment din București.

Doar câteva zile ne mai despart de noul an, iar cei care au ales să rămână în București au câteva opțiuni de evenimente unde își pot petrece ultimele zile din 2025. Majoritatea târgurilor de Crăciun din București și-au închis poțile duminică, însă târgul Crăciunul Nordului de la Romexpo rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026. Intrarea este liberă. De asemenea, târgul de Crăciun de la Alba Iulia îi așteaptă pe bucureșteni în magia ”Winter Wonderland” până pe 7 ianuarie 2026.

Ce evenimente sunt azi, 29 decembrie 2025

Luni, 29 decembrie, începând cu ora 11:00, la Teatrul Țăndărică se joacă piesa ”Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele”. La ora 18:30, Sala Pictura de la Teatrul Național București (TNB) găzduiește piesa ”Duși cu pluta” (după Neil Simon). La Teatrul de Artă, de la ora 19:00, se joacă piesa ”Insomniacii”.

De la ora 19:45, Smiley susţine un concert în Berăria H. Din repertoriu nu lipsesc melodii precum „Acasă”, „Oarecare”, „Vals” sau „Ce mă fac cu tine de azi”. Prețul biletelor pleacă de la 139 de lei.

În Quantic Pub, de la ora 20:30, trupele Doomnezeu şi Zen Motherfucker susţin două concerte de excepție și o promovare de album de debut. Pe 29 decembrie, Sala Palatului găzduiește musicalul de succes ”Mamma Mia”.

Dacă vrei să realizezi o jucărie de brad handmade, o poți face la atelierul „Art Mania”. În data de 29 și de 30 decembrie vor avea loc două workshopuri la care vei putea realiza jucării din lemn. Ambele ateliere încep la ora 14:00 și vor dura o oră și jumătate. Tariful de participare este 150 de lei. „Art Mania” se află pe str. Armenească, nr. 67.

