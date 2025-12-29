Acasă » Știri » Ce evenimente sunt azi, 29 decembrie 2025, în București. Smiley cântă la Berăria H

Ce evenimente sunt azi, 29 decembrie 2025, în București. Smiley cântă la Berăria H

De: Irina Vlad 29/12/2025 | 08:10
Ce evenimente sunt azi, 29 decembrie 2025, în București. Smiley cântă la Berăria H
Ce evenimente sunt azi, 29 decembrie 2025, în București. Smiley cântă la Berăria H

După mini-vacanța de Crăciun, românii au nevoie de un moment de respiro, iar cei care au făcut punte cu zilele libere de Revelion au ocazia să se mai bucure de magia sărbătorilor de iarnă. Iată calendarul cu cele mai importante evenimente culturale și de divertisment din București. 

Doar câteva zile ne mai despart de noul an, iar cei care au ales să rămână în București au câteva opțiuni de evenimente unde își pot petrece ultimele zile din 2025. Majoritatea târgurilor de Crăciun din București și-au închis poțile duminică, însă târgul Crăciunul Nordului de la Romexpo rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026. Intrarea este liberă. De asemenea, târgul de Crăciun de la Alba Iulia îi așteaptă pe bucureșteni în magia ”Winter Wonderland” până pe 7 ianuarie 2026.

Ce evenimente sunt azi, 29 decembrie 2025

Luni, 29 decembrie, începând cu ora 11:00, la Teatrul Țăndărică se joacă piesa ”Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele”. La ora 18:30, Sala Pictura de la Teatrul Național București (TNB) găzduiește piesa ”Duși cu pluta” (după Neil Simon). La Teatrul de Artă, de la ora 19:00, se joacă piesa ”Insomniacii”.

De la ora 19:45, Smiley susţine un concert în Berăria H. Din repertoriu nu lipsesc melodii precum „Acasă”, „Oarecare”, „Vals” sau „Ce mă fac cu tine de azi”. Prețul biletelor pleacă de la 139 de lei.

În Quantic Pub, de la ora 20:30, trupele Doomnezeu şi Zen Motherfucker susţin două concerte de excepție și o promovare de album de debut. Pe 29 decembrie, Sala Palatului găzduiește musicalul de succes ”Mamma Mia”.

Dacă vrei să realizezi o jucărie de brad handmade, o poți face la atelierul „Art Mania”. În data de 29 și de 30 decembrie vor avea loc două workshopuri la care vei putea realiza jucării din lemn. Ambele ateliere încep la ora 14:00 și vor dura o oră și jumătate. Tariful de participare este 150 de lei. „Art Mania” se află pe str. Armenească, nr. 67.

Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026: se anunță schimbări majore! România intră într-o nouă etapă: “Vor fi descoperiri uluitoare”

Cum era Crăciunul în comunism, de fapt: de la Moș Crăciun la Moș Gerilă și tradiția hainelor noi de Revelion

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a „urcat” cu mașina pe perete
Știri
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a…
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Știri
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și…
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Gandul.ro
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă...
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Gandul.ro
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis ...
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a „urcat” cu mașina pe perete
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți ...
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile ...
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile majore
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte ...
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet
Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o ...
Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o aşa de rău pe Anastasia”
Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași
Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași
Vezi toate știrile
×