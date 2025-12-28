Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026: se anunță schimbări majore! România intră într-o nouă etapă: “Vor fi descoperiri uluitoare”

Carmen Harra, una dintre cele mai cunoscute voci din zona psihologiei intuitive, a vorbit recent despre ce ne așteaptă în anul 2026. Celebra clarvăzătoare descrie anul drept un prag important pentru omenire. Potrivit acesteia, perioada care urmează nu va fi lipsită de provocări, însă va aduce o schimbare de direcție și o energie nouă. În viziunea sa, anul 2026 nu este doar o schimbare de calendar, ci un moment-cheie care poate deschide drumul către o lume diferită, pentru cei dispuși să accepte transformarea și să privească înainte cu mai multă speranță. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat totul.

Carmen Harra este persoana pe care toată lumea o sună când vrea să afle previziuni, să înțeleagă evenimente neașteptate sau să caute ghidaj pentru decizii importante. Ea explică că oamenii simt, chiar dacă nu conștientizează, vibrația unui an și că 2026 este un an care le poate influența viața în moduri profunde, pe toate planurile: personal, profesional și social.

Carmen Harra ne spune ce urmează în 2026: „Se va deschide un portal”

Carmen Harra susține că anul 2026 nu este doar un an obișnuit, ci un moment de resetare și transformare. Ea explică că energiile acestui an vor influența toate domeniile vieții, de la politică și economie, la sănătate și relații, deschizând uși pentru noi începuturi și oportunități.

„2026 e un an de început, pentru că pică pe cifra 1. Începe cu o nouă vibrație. Omenirea este însă într-o stare general conflictuală, dar în 2026 se deschide un portal pentru următorii nouă ani fatidici, până în 2035, în care viața pe pământ se schimbă din multe puncte de vedere. Românii vor să schimbe ceva radical și, din punctul ăsta de vedere, politic anul ăsta schimbă multe lucruri într-un mod incredibil în România. Este un an marcat de scandaluri în justiție, în coaliția de guvernare. Noul primar o să încerce să facă niște lucruri bune, doar că toată pleiada politică poate să cadă în 2026. E un nou început cu alți oameni”, a spus Carmen Harra pentru CANCAN.RO.

Din punct de vedere economic, lucrurile încep să se așeze treptat. Economia va cunoaște o stabilizare, iar oamenii vor simți că există mai multă predictibilitate în finanțele lor.

„Încep să se echilibreze bugetele, să se negocieze multe lucruri în economie și se balansează puțin lucrurile. Ratele bancare se temperează și ele puțin, băncile dau mai multe oferte de structurare, salariile încet, încet vor crește, dar, din păcate și prețurile”, continuă ea.

Totuși, la nivel economic lucrurile se schimbă. Se introduce noțiunea de digitalizare, iar banii trec treptat într-o formă electronică, ceea ce va modifica modul în care facem plăți și gestionăm finanțele personale.

„Digitalizarea este aspectul numărul unu al anului 2026. Banii devin electronici, ba chiar constatăm că suntem aproape obligați să folosim numai bani electronici. Programele online devin mai frecvente, totul se face online, totul devine digital”, susține celebrul doctor în psihologie.

Și în medicină lucrurile se schimbă radical. Anul 2026 va aduce descoperiri majore, în special în tratarea cancerului și a bolilor ereditare. Terapia CRISPR va deschide noi orizonturi, permițând identificarea și corectarea genetică a anumitor afecțiuni

„Vor fi multe descoperiri în domeniul medical, descoperiri în tratarea cancerului. Vor fi descoperiri uluitoare, terapia CRISPR care duce la descoperirea ereditară a bolilor, în special a cancerului. Cel mai extraordinar lucru al omenirii este trecerea spre crearea de organe. Omenirea va trăi vieți mult mai lungi și începem să constatăm asta din 2026″, a dezvăluit Carmen Harra pentru CANCAN.RO.

„Ne îndreptăm spre o vibrație pozitivă”

Recent, în România au fost confirmate cazuri de lepră, după mai bine de 40 de ani. Pacienții sunt gestionați medical și autoritățile sanitare au luat măsuri epidemiologice pentru a limita orice risc. Carmen Harra transmite un mesaj liniștitor:„Nu există nici o lepră, nu există nimic, nu. Dimpotrivă, la capitolul medical sunt descoperiri în favoarea oamenilor.

Celebra prezicătoare ne mai spune că din punct de vedere relațional este un an foarte bun pentru începutul de relație. În plus, 2026 marchează următorii 9-12 ani.

„E un an foarte bun pentru începuturi de relații, început de noi afaceri, deci tot ce este nou. Per total, anul ăsta este încurajator pentru iubire, pentru noi cupluri și în special pentru căsătorie. E an bun să pornești la drum cu un partener nou de viață. Adică chiar dacă ai traversat o perioadă proastă de despărțire, însingurare, divorțuri, anul ăsta îți deschide o poartă, da. Anul ăsta e important așa cum îl începi, marchează 9-12 ani din evoluția umanității. Deci anul ăsta are o importanță mult mai mare decât următorii 7-8 ani”, a mai dezvăluit Carmen Harra pentru CANCAN.RO .

Așadar, anul care urmează nu va fi lipsit de provocări, însă va aduce o schimbare de direcție și o energie nouă, după doi ani karmici.

„Iată că ar trebui să fim bine, după doi ani, zic eu, destul de dificili. Anul 2024-2025 a fost un an karmic și un an de închiere în care au fost bătălii, războaie. În sfârșit intrăm într-o perioadă în care simțim un pic de lumină, ne îndreptăm spre o vibrație mai pozitivă, pentru că anul este bun. Românii încep să prindă aripi și mulți dintre cei plecați peste hotare se vor întoarce. E un an de început, e un an cu o conotație mai pozitivă decât ultimii nouă ani. E un an care aduce schimbări majore pe tabla de șah peste noapte. România e pregătită undeva să-și facă dreptate, în sfârșit!”, a concluzionat Carmen Harra.

