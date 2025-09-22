Vacanță cu surprize pentru familia Brancu: Carmen Harra i-a plimbat prin Miami și au rămas șocați: ”Ne-a spus că acolo se găsesc tone de…”

Cristi Brancu este un norocos! Fiul lui și al Oanei Turcu, Tudor, își câștigă singur banii, iar recent a obținut un premiu în cadrul unui concurs. Cu această ocazie, întreaga familie a petrecut câteva zile în America, în New York. Au mers toți trei pe Broadway, dar și în piața Times Square, acolo unde băiatul a avut parte de o surpriză de proporții. „S-au dat câteva telefoane” pentru cadoul lui Tudor, ne-a mărturisit Cristi Brancu. Însă a meritat, căci adolescentul a fost extrem de încântat. Și, pentru că se aflau în America, moderatorul de la Prima TV nu putea rata ocazia de a se întâlni cu buna lui prietenă, Carmen Harra. Despre toate aventurile lor de pe tărâmul american, aflați în rândurile de mai jos, într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Recent întors din America, prezentatorul Cristi Brancu a fost prezent la petrecerea de lansare a noii grile Prima TV. A revenit cu bateriile încărcate și este pregătit pentru un nou sezon al emisiunii Exlusiv Vip. Carismaticul om de televiziune ne-a spus care este programul său zilnic, dar și ce exclusivități vom vedea în noul sezon al emisiunii sale.

La fel de plin de dezvăluiri ca show-ul pe care îl prezintă a fost și interviul oferit de prezentator, în care ne-a povestit toate aventurile sale din America, dar și de ce surpriză de proporții a avut fiul lui, Tudor.

Cristi Brancu, surpriză de proporții pentru băiatul lui:”I-am făcut un program special”

CANCAN.RO: Cum te găsim? Cu zâmbetul pe buze, jovial?

Cristi Brancu: În afară că mă găsiți la program, în fiecare zi de 16.00-18.00 de luni până vineri, mă găsiți cu dorința de a aduce în fiecare zi ceva care să îi facă pe oameni să găsească ori răspunsuri, ori să își pună mai multe întrebări. Anul acesta încercăm să mergem mai mult către ceea ce înseamnă dezbateri.

CANCAN.RO: Vreau să îmi spui dacă de fiecare dată la deschiderea unui nou sezon îți pui anumite targeturi pe care vrei să le atingi?

Cristi Brancu: Ideea este următoarea: La fiecare început de sezon te gândești ce să aduci nou, dar nici să nu strici mâncarea pe care ai gătit-o. Din acest punct de vedere, facem un plan și încercăm să aducem lucruri noi. La început de sezon spunem: „Pe ei!”, să vedem ce putem să obținem. Și de anul acesta se referă și la ceea ce ne doare pe toți. Vasul se scufundă, iar noi cântam. Nu, noi nu vrem doar să cântăm, ci să mai și vorbim.

CANCAN.RO: Spune-mi cum arată programul tău într-o zi normală?

Cristi Brancu: La ora 7.30 ne trezim, duc băiatul la școală. Ne-am apropiat de școală, pentru că ne-am mutat și am înjumătățit drumul. Oana funcționează mai bine seara, așa că eu mă trezesc de dimineață să-l duc. Apoi mă întorc și la 8.30-9.00 nu crește nici iarba, așa că mă pun să mai dorm o oră. Apoi fac sport în fiecare zi, ședință, telefoane, la 15.00 ajung la muncă și la 18.00 se termină emisiunea. Seara ieșim, inclusiv în weekend. L-am dus pe băiatul nostru să-l vadă pe Andrea Bocelli, dar și Scorpions, să știe cum era când eram noi tineri.

CANCAN.RO: Apropo de băiatul vostru, am văzut că vă calcă pe urme. A câștigat și un concurs, a luat o bursă?

Cristi Brancu: A fost două săptămâni la un scolarship în America, a câștigat un concurs. Ne-am dus și noi pe lângă el, stăteam în altă parte a New York-ului. El a avut în fiecare zi program, lucru care m-a bucurat, pentru că în fiecare zi am văzut muzee. Am văzut Muzeul 9`11, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie Naturală, Statuia Libertății.

A nimerit ca în această vacanță să fie ziua lui, așa că i-am făcut un program special. L-am dus la un spectacol pe Broadway, genial spectacol! Dacă vreți să vedeți cum arată un spectacol, mergeți pe Broadway o dată în viața dumneavoastră. Apoi am vizitat-o pe Carmen Harra la Miami, am stat în apartamentul ei. Ne-a plimbat Carmen, ne-a dus la Kiki by the River, iar un domn producător american ne-a spus că acolo se găsesc tone de droguri, pentru că le transportau pe apă și când venea poliția le transportau.

„Dacă știi unde să dai un telefon, și în America, și în România, se poate rezolva orice”

CANCAN.RO: A cui a fost ideea să mergeți acolo?

Cristi Brancu: Carmen Harra este foarte cool. Plus că i-am mai făcut o surpriză lui Tudor când am fost la Times Square, pe un ecran, poți să pui fotografia ta și timp de un minut, la o anumită oră fixă să scrie: Happy Birthday! A rulat poza accea 24 de ore. Noi am văzut-o de cinci ori, la și șapte minute era pusă din oră în oră.

CANCAN.RO: Cât de greu să reușiți să îi faceți această surpriză lui Tudor? S-a stat la coadă, s-au dat telefoane?

Cristi Brancu: Dacă știi unde să dai telefon, și în America, și în România se poate rezolva orice. S-a dat telefon, s-a și plătit, că nimic nu este moca. Aici ne mai descurcăm că ne știe lumea, dar acolo ne-am descurcat, am văzut, e frumos, ne mai ducem.

CANCAN.RO: Vrea să rămână în țară sau nu?

Cristi Brancu: El vrea să fie regizor de film și teoretic acolo s-ar face treaba asta. Dar la 14 ani multe vise sunt frumoase. Important este să pună mâna pe carte. Eu și Oana suntem good-cop, bad-cop. Îi mai spunem ce să facă, suntem fermi, nu l-am bătut niciodată. Nu ridicăm vocea, dar există limite clare. Important este să te înțelegi cu copilul și el să îți spună ce faci, atunci ești echipă cu el. Când nu își mai spune, e nasol.

CITEȘTE ȘI: Tudor, fiul lui Cristi Brancu, face bani de la vârsta asta: „Contribui la bugetul familiei”

NU RATA: Cum s-a apărat Cristi Brancu, după ce a fost acuzat că şi-a uitat părinţii de dragul socrilor: „De ce blestemaţi?”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.