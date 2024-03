Cristi Brancu, țepuit de Vali Vijelie! Prezentatorul de la PRIMA TV a făcut totul public: ”Acest om nu mai valorează nimic pentru mine!”

Cristi Brancu și Vali Vijelie au ajuns la „cuțite”! Prezentatorul TV a făcut o serie de acuzații la adresa manelistului. Cristi Brancu l-a pus pe Vali Vijelie la zid, pentru că a dat dovadă de neseriozitate. Iată ce a spus prezentatorul TV!

Se pare că manelistul i-ar fi dat „țeapă” lui Cristi Brancu după ce acesta i-a promis că vine în emisiunea prezentată de el și nu a mai apărut. Acest lucru s-a mai întâmplat și în trecut. Dar, de data aceasta prezentatorul de la Prima TV a răbufnit.

Citește și: ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE VALI VIJELIE NU VREA SĂ-ȘI LASE FATA SĂ CÂNTE. CU CE SE OCUPĂ FIICA CEA MARE A MANELISTULUI

Prezentatorul l-a acuzat pe Vijelie că nu și-a respectat cuvântul, amintind un incident din anul trecut, când acesta nu s-a prezentat la o emisiune și a motivat absența prin pierderea avionului. Brancu a exprimat nemulțumirea sa față de comportamentul artistului, exprimându-și dezamăgirea în mod public.

Vali Vijelie a fost chemat, din nou, în emisiunea lui Cristi Brancu, Exclusiv VIP, după ce a scos o frumoasă melodie cu Diana Matei. Artistul a răspuns afirmativ la invitația prezentatorului, dar apoi, se pare că s-a răzgândit.

Deși inițial prezentatorul a vrut să îl înțeleagă pe manelist și să creadă că a fost vorba doar despre o nefericită întâmplare, de data aceasta Cristi Brancu este ferm convins că Vali Vijelie nu s-a prezentat intenționat la emisiunea sa de pe Prima TV.

„Când l-am văzut că are o piesă cu Diana Matei, l-am întrebat pe Vali direct dacă nu ar putut veni în emisiune, să recuperăm apariția din decembrie și să vină acum la noi în emisiune. A zis că rezolvăm, nu e problemă și vine când vine Diana Matei. Diana Matei confirmă că vine, încep emisiunea, a venit Diana Matei, doar că la ora 17:10, când am zis că urmează Vali Vijelie şi Diana Matei, am aflat că Vali Vijelie nu mai vine, el a vorbit cu Diana în culise și a zis că a uitat. Apoi, a anunțat iar că a pierdut un avion, nu era niciun avion, era doar despre faptul că acest om pentru mine nu mai valorează nimic. Un om care nu are onoare, dă ţeapă unor emisiuni.”, a mai spus Bancu.