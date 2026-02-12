Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp

Au fost desemnați cei 10 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026. Câștigătorul va intrat pe 14 mai la concursul internațional de la Viena, în semifinala cu numărul doi, urmând ca finala Eurovision să aibă loc pe data de 16 mai.

În perioada 9-11 februarie, artiștii înscriși în semifinala Eurovision 2026 au urcat pe scenă și și-au prezentat piesele live în fața juriului. După o semifinală de 3 zile mai ceva ca la Jocurile Olimpice, sarcina juraților a fost una extrem de grea și solicitantă, în special din cauza numărului mare de participanți – 68 la număr.

Care sunt cei 10 finaliști de la Eurovision 2026

Joi, 12 februarie 2026, TVR a anunțat cei 10 finaliști de la Eurovision 2026. De asemenea, în acest an, din totalul celor 68 de concurenți, unul dintre ei va fi salvat de public. Artistul/trupa cu numărul 11 va fi desemnat/ă în funcție de vizualizările de pe canalul YouTube TVR.

Alexandra Căpitănescu Alejandro Zandes & Emil Rengle Edward Maya x Lavbbe x Costi Emy Alupei HVNDS Monica Odagiu Olivia Addams Robert Lukian Vanu Yguana

După desemnarea celor 10 finaliști, finala Eurovision România este programată pe data de 4 martie 2026. Iuliana Marciuc, producătoarea Eurovision România, a oferit câteva detalii din culisele show-ului, despre finală și despre programul special al finaliștilor – în zilele de 16, 17 și 18 februarie.

„Show-ul din finală o să fie făcut pentru piesă, ceva special. Echipele artiștilor au timp până pe data de 4 martie 2026 să se gândească și la show Următoarea etapă în care este implicată echipa pe care o conduc are loc în zilele de 16, 17 și 18 februarie, când în televiziune vor veni finaliștii și vor avea o discuție, echipa finaliștilor cu echipa TVR-ului, fiecare își va spune doleanțele pentru data de 4 martie 2026. Și împreună, cu siguranță, vom ajunge la un consens pentru show-ul final.”, a încheiat Iuliana Marciuc.

Orașul gazdă al Eurovision din acest an este Viena, iar concursul se va desfășura sub sloganul „United by Music”. Semifinala se va desfășura pe data de 12 și 14 mai, urmând ca finala să aibă loc pe data de 16 mai 2026. La ediția din acest an vor participa 36 de țări, printre care și România.

