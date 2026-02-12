Acasă » Știri » Andreea BLD sare în apărarea Andreei Bostănică. A spus-o fără rețineri: ”Iuliana e foarte invidioasă!”

Andreea BLD sare în apărarea Andreei Bostănică. A spus-o fără rețineri: ”Iuliana e foarte invidioasă!”

De: Simona Vlad 12/02/2026 | 22:12
Andreea BLD îi ia apărarea Andreei Bostănica la „Dan Capatos Show”! Invitată în emisiune prin video, Andreea BLD a intrat direct în subiectul momentului! Aceasta a spus că scandalul nu este unul nou, ci doar readus în atenție! CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Andreea BLD a adus în prim-plan banii, susținând că Andreea Bostănica își plătește taxele și că există dovezi în acest sens. Ea a subliniat că influencerița ar fi arătat inclusiv public anumite documente sau explicații legate de impozite, tocmai pentru a combate acuzațiile. Totodată, s-a discutat și despre faptul că Bostănica ar avea legături și cu Dubai, ceea ce complică percepția publică despre unde și cum sunt plătite taxele. Vezi emisiunea integrală aici!

„Dacă tot vorbiți de Andreea Bostănica, să vedeți cam ce impozit plătește Andreea Bostănica, asta plătește mare. Bani de ea la stat, din ce nu știu să fac.”

Și Lolrelai a explicat și cum funcționează partea de monetizare pe TikTok. Ea a contrazis ideea că în România nu s-ar putea monetiza și a menționat că există clasamente diferite în funcție de țară și locație.

„Există țări pe care joci în funcție de locația în care te afli sau despre VPN-ul pe care îl folosești. Se monetizează.”

Andreea BLD: Iuliana Bergoi este foarte invidioasă

Pe partea de conflict personal, discuția a atins și rivalitatea dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănica. Andreea BLD a spus că multe reacții vin din frustrare și competiție, mai ales că ambele au succes în online și în muzică. Ea a spus că nu le cunoaște personal, însă îi ține partea Andreei.

„Mi se pare că Iuliana e foarte invidioasă și atât. Dar n-am nimic nici cu fata, e doar o părere.”

Andreea BLD a mai spus că rivalitatea dintre fanele celor două și comparațiile constante din online. Ea a lăsat de înțeles că succesul uneia nu ar trebui să o deranjeze pe cealaltă și că, în fond, este loc pentru toată lumea în industrie.

„Mulți oameni sunt frustrați, pentru că din ce știu eu, prima a fost cunoscută Iuliana și apoi Bostănica.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Andreea Bostănică îl face praf pe Yny Sebi! Dezvăluirile trapperului de pe TikTok au scos-o din minți: “Ești așa un disperat și un visător”

Securea războiului n-a fost îngropată! Andreea Bostănică, noi acuzații la adresa Iulianei Beregoi: ”Îi dai follow fostului meu iubit pe TikTok?!”

