Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților

De: Denisa Iordache 12/02/2026 | 22:15
Văduva lui Adrian Kreiner a contestat arestul

După ce a recunoscut că şi-a ajutat prietena să-şi ucidă mama, văduva lui Adrian Kreiner a contestat arestul preventiv. Femeia se află acum după gratii, acolo unde trebuie să petreacă 30 de zile. Adusă în fața instanței, Adriana Viliginski nu a scos niciun cuvânt. Toate detaliile în articol.

Suspecta principală a fost reținuă la finalul anului 2025 pentru că și-ar fi ucis mama pentru a pune mâna pe averea ei. Ancheta a dezvăluit faptul că femeia în vârstă de 38 de ani a avut complici, printre care și văduva lui Adrian Kreiner.

Văduva lui Kreiner contestă arestul

Adriana Viliginski a fost scoasă astăzi din celula arestului și dusă în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Alba. Văduva lui Kreiner a contestat măsura arestului preventiv în dosarul în care este cercetată că ar fi ajutat-o pe Amiana Păștina să-și ucidă mama.

Adriana ar fi recunoscut acuzațiile care îi sunt aduse, dar nu a scos un cuvânt în fața magistraților și a preferat să nu răspundă la întrebări.

În spatele gratiilor se află și Amiana Păștina cu asistenta medicală care ar fi ajutat-o pe aceasta să își ucidă mama.

Având în vedere acuzațiile care i se aduc, ancheta morții lui Adrian Kreiner a fost dată peste cap. În fața instanței, unul dintre inculpați, Laurențiu Ghiță, a aruncat vina asupra Adrianei Viliginski, văduva milionarului, susținând că ea ar fi orchestrat întreaga crimă pentru a pune mâna pe averea soțului decedat.

În urma declarațiilor făcute de Laurențiu Ghiță, mama lui Adrian Krainer a făcut și ea unele dezvăluiri șocante. Femeia susține că Adriana Viliginski ar fi încercat să îi ucidă și nepoata, Vanessa Kreiner, pentru a rămâne cu întreaga moștenire.

„Ea a vrut să o omoare pe copilă. Când a băgat tableta aia. A dat o tabletă atâta de mare și a zis că e nebună copila, ca să-i intre toată averea ei. Lumea spunea, dar eu nu credeam în ce spune lumea. Toată lumea spunea că numai ea (n.r. e vinovată), dar mie parcă nu-mi venea să cred”, a declarat femeia.

