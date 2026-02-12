Acasă » Știri » Suma uriașă pe care o plătesc părinții pentru grădinița privată a unui copil. Cât îi costă 3 ani

12/02/2026
Părinții care aleg sistemul de învățământ privat pentru copii lor sunt din ce în ce mai mulți. Românii nu se uită la bani atunci când vine vorba de educația celor mici, astfel că sunt dispuși să investească sume considerabile încă din grădiniță. Cât scot din buzunar pentru 3 ani? Toate detaliile în articol.

Mai mult, numărul grădinițelor private a crescut continuu în ultimii ani, iar sistemul de învățământ public nu a ținut pasul. Cu toate că prețurile sunt ridicate, familiile preferă această opțiune în lipsa unor alternative de la stat.

În 2026, părinții scot aproximativ 400 de euro pe lună pentru a-și ține copilul într-o grădiniță privată. Astfel, un calcul făcut pentru o periodă de 3 ani arată că aceștia scot din buzunare aproximativ 15.000 de euro pentru educația celor mici.

Tariful diferă și în funcție de programul la care aceștia sunt înscriși. Pentru programul scurt, care durează până la orele 12:00-13:00, părinții plătesc aproximativ 1.000 – 1.700 de lei/lună. În ceea ce privește programul prelungit, cel care durează până la orele 18:00-19:00, părinții scot din buzunare aproximativ 1.800 – 2.500 lei/lună.

La aceste sume se adaugă și faptul că unele grădinițe tarifează masa separat: aproximativ 17-40 lei/zi, dar și taxele suplimentare care se pot percepe. Este vorba despre taxe unice anuale pentru materiale educaționale sau înscriere (aproximativ 350 lei sau mai mult).

Cât câștigă o învățătoare la o școală privată în 2026

Învățătoarele joacă un rol esențial în viețile elevilor. Acestea pun bazele educației și formează oameni, astfel că importanța lor este una deosebită. Salariul lor este unul atractiv în anul 2026 și atrage atenția, astfel că este o competiție destul de mare (VEZI AICI MAI MULT).

Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe la cele private

Salariu educatoare 2026. Cât câștigă în fiecare lună în funcție de experiență

