Influencera din România care a ajuns la spital în vacanță! Durerile au fost crunte: „Mi-e și frică să mă întind”

Influencerița Alina Tanasă, cunoscută publicului online sub pseudonimul Fabuloasa Alina, a ajuns astăzi la spital în timpul vacanței petrecute în Fuerteventura, a doua ca mărime dintre insulele Arhipelagului Canare. Vizita la unitatea medicală a fost determinată de dureri lombare severe care i-au afectat capacitatea de a se deplasa și au împiedicat-o să se bucure de sejurul planificat alături de familie.

Problemele de sănătate ale influenceriței au debutat încă din data de 24 decembrie, însă inițial aceasta a sperat că durerile se vor ameliora fără intervenție medicală. Spre finalul vacanței, starea sa s-a înrăutățit, iar mobilitatea i-a fost serios afectată, motiv pentru care a fost nevoită să se prezinte la spital pentru investigații și tratament adecvat.

La sosirea la unitatea medicală, Alina Tanasă a primit recomandări și un tratament diferit de cel pe care îl urma în România. Se pare că medicii locali au ajustat schema terapeutică în funcție de simptomatologia prezentată, reușind să ofere o ameliorare a durerilor care o afectau de mai multe zile. Durata așteptării la spital a fost mai lungă decât se anticipase inițial, însă, în cele din urmă, influencerița a beneficiat de îngrijirile necesare.

„Nu prea sunt genul care să se plângă pe rețelele sociale, dar, efectiv, ce am putut să pățesc cu lombara în perioada asta… Nu există. Stăm aici, e superbă casa asta, avem piscină, tot, e totul foarte frumos, dar eu abia stau. Mi-e și frică să mă întind că nu mă mai pot ridica (…) Absolut oribilă este durerea, îngrozitoare”, a transmis Alina Tanasă.

Vacanța pe care Alina Tanasă o petrecea alături de familie în Fuerteventura era planificată ca un sejur relaxant într-o vilă de lux, dotată cu piscină și facilități moderne. Destinația a oferit condiții excelente de cazare, iar insula, cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și clima blândă pe perioada iernii, reprezintă un loc preferat pentru turiștii care caută relaxare și activități în aer liber. Cu toate acestea, starea de sănătate a influenceriței a limitat semnificativ experiențele recreative, împiedicând-o să profite de facilitățile și frumusețea insulei.

