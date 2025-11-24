Nicolae Robu, în stare critică la spital! Ultimele vești de la Terapie Intensivă despre fostul primar al Timișoarei

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, trece prin momente dificile, după ce a fost transportat de urgență la spital în urma unei crize severe de sănătate. El este internat la secția de Terapie Intensivă și medicii îi acordă atenția necesară pentru a se vindeca. Este cunoscut pentru problemele cardiace. În anul 20212 a suferit o operație pe cord deschis în timpul campaniei electorale.

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, traversează momente extrem de dificile după ce, luni dimineață, a fost transportat de urgență la spital. Acesta a ajuns în stare critică la secția de cardiologie, unde medicii au decis internarea imediată în terapia intensivă coronariană, în urma unui puseu sever de tensiune arterială. După evaluarea inițială la Unitatea de Primiri Urgențe, cadrele medicale au considerat necesar transferul rapid către ATI, pentru monitorizare permanentă și tratament specializat. În prezent, fostul edil se află sub stricta supraveghere a medicilor.

Nicolae Robu se confruntă de mulți ani cu afecțiuni cardiace. În 2012, în plină campanie electorală, a suferit o operație pe cord deschis la Spitalul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Atunci, medicii i-au montat patru bypass-uri, intervenție necesară după ce a fost diagnosticat cu cardiopatie ischemică.

Nicolae Robu a fost primar al Timișoarei din anul 2012

Pe plan profesional, el are o carieră îndelungată atât în mediul universitar, cât și în politică. Originar din localitatea Bocsig, județul Arad, el este profesor universitar în domeniul Automatică și Calculatoare la Universitatea Politehnica din Timișoara. A ocupat funcția de prorector timp de patru mandate consecutive, între 1990 și 2004, după care a fost ales rector, rol pe care l-a îndeplinit până în 2012.

Intrarea sa în politică a avut loc în 2008, iar în 2012 a fost ales primar al Timișoarei și și-a reconfirmat mandatul în 2016. Pe parcursul administrației sale, Nicolae Robu a devenit o figură controversată, fiind amintit adesea pentru proiecte neobișnuite, precum achiziția celor 40 de palmieri montați pe o stradă centrală sau factura telefonică de 3.200 de euro acumulată în urma unei vacanțe în Dubai.

