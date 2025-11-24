Acasă » Știri » Nicolae Robu, în stare critică la spital! Ultimele vești de la Terapie Intensivă despre fostul primar al Timișoarei

Nicolae Robu, în stare critică la spital! Ultimele vești de la Terapie Intensivă despre fostul primar al Timișoarei

De: Andreea Stăncescu 24/11/2025 | 11:30
Nicolae Robu, în stare critică la spital! Ultimele vești de la Terapie Intensivă despre fostul primar al Timișoarei
Nicolae Robu a ajuns la spital / Sursa foto: Facebook

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, trece prin momente dificile, după ce a fost transportat de urgență la spital în urma unei crize severe de sănătate. El este internat la secția de Terapie Intensivă și medicii îi acordă atenția necesară pentru a se vindeca. Este cunoscut pentru problemele cardiace. În anul 20212 a suferit o operație pe cord deschis în timpul campaniei electorale.

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, traversează momente extrem de dificile după ce, luni dimineață, a fost transportat de urgență la spital. Acesta a ajuns în stare critică la secția de cardiologie, unde medicii au decis internarea imediată în terapia intensivă coronariană, în urma unui puseu sever de tensiune arterială. După evaluarea inițială la Unitatea de Primiri Urgențe, cadrele medicale au considerat necesar transferul rapid către ATI, pentru monitorizare permanentă și tratament specializat. În prezent, fostul edil se află sub stricta supraveghere a medicilor.

Nicolae Robu se confruntă de mulți ani cu afecțiuni cardiace. În 2012, în plină campanie electorală, a suferit o operație pe cord deschis la Spitalul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Atunci, medicii i-au montat patru bypass-uri, intervenție necesară după ce a fost diagnosticat cu cardiopatie ischemică.

Sursa foto: Facebook

Nicolae Robu a fost primar al Timișoarei din anul 2012

Pe plan profesional, el are o carieră îndelungată atât în mediul universitar, cât și în politică. Originar din localitatea Bocsig, județul Arad, el este profesor universitar în domeniul Automatică și Calculatoare la Universitatea Politehnica din Timișoara. A ocupat funcția de prorector timp de patru mandate consecutive, între 1990 și 2004, după care a fost ales rector, rol pe care l-a îndeplinit până în 2012.

Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Intrarea sa în politică a avut loc în 2008, iar  în 2012 a fost ales primar al Timișoarei și și-a reconfirmat mandatul în 2016. Pe parcursul administrației sale, Nicolae Robu a devenit o figură controversată, fiind amintit adesea pentru proiecte neobișnuite, precum achiziția celor 40 de palmieri montați pe o stradă centrală sau factura telefonică de 3.200 de euro acumulată în urma unei vacanțe în Dubai.

CITEȘTE ȘI: Doi soți, bătuți în parcarea unui mall din Arad! Agresorii sunt un arhitect și fostul director al filarmonicii. De la ce a pornit totul

Nepoata Larisei Udilă, la un pas de tragedie din cauza superficialității medicilor! Acum vedeta a ajuns la spital cu fiul ei: „Aveți mare, mare grijă”

Tags:
Iți recomandăm
Cum va fi vremea de Crăciun 2025, conform meteorologilor Easeweather? Temperaturi neobișnuite pentru România
Știri
Cum va fi vremea de Crăciun 2025, conform meteorologilor Easeweather? Temperaturi neobișnuite pentru România
Dana Rogoz și aventura cu trenul prin Europa: o vacanță de neuitat alături de familie
Știri
Dana Rogoz și aventura cu trenul prin Europa: o vacanță de neuitat alături de familie
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
Mediafax
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele...
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi, la final de an
Gandul.ro
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre psihicul uman
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Mediafax
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion...
Parteneri
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Digi24
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi, la final de an
Gandul.ro
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum va fi vremea de Crăciun 2025, conform meteorologilor Easeweather? Temperaturi neobișnuite pentru România
Cum va fi vremea de Crăciun 2025, conform meteorologilor Easeweather? Temperaturi neobișnuite pentru România
Dana Rogoz și aventura cu trenul prin Europa: o vacanță de neuitat alături de familie
Dana Rogoz și aventura cu trenul prin Europa: o vacanță de neuitat alături de familie
Trucul banal care îți poate reduce factura la căldură cu 25%! Ce trebuie să faci la începutul sezonului ...
Trucul banal care îți poate reduce factura la căldură cu 25%! Ce trebuie să faci la începutul sezonului rece
Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ...
Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ce soția lui a apărut fără verighetă
Băiatul-fenomen de la Pro TV se întoarce: „Nu a fost deloc ușor” | EXCLUSIV
Băiatul-fenomen de la Pro TV se întoarce: „Nu a fost deloc ușor” | EXCLUSIV
Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile
Primele imagini cu P .Diddy la închisoare. A încălcat, deja, regulile
Vezi toate știrile
×