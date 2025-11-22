Doi soți, bătuți în parcarea unui mall din Arad! Agresorii sunt un arhitect și fostul director al filarmonicii. De la ce a pornit totul

Un caz tulburător îi are drept protagoniști pe fostul director al Filarmonicii din Arad și pe fratele său, un arhitect. Cei doi au agresat fizic două persoane din cauza unei șicanări în trafic. Află toate detaliile în articol!

Scandalul ar fi început din cauza unei neînțelegeri în trafic, după ce cei doi soți ar fi traversat pe la trecerea de pietoni. Soții susțin că supărarea fraților agresori ar fi fost legată de faptul că ea si soțul ei le-au reproșat că au accelerat spre ei, în timp ce se aflau pe trecerea de pietoni.

Doi soți au fost bătuți de fostul director ai filarmonicii și fratele său

Aflați în apropierea unui centru comercial din Arad, cei doi ar fi coborât din mașină și i-ar fi luat la bătaie pe cei doi pietoni, soț și soție, în parcarea mall-ului. Victimele au mărturisit și că au observat că mașina celor doi se îndrepta ușor spre ei și simțeau că ar fi urmăriți de aceștia.

„A claxonat și a accelerat că și cum au vrut să ne lovească și m-am oprit în mijlocul trecerii de pietoni”, a mărturisit Florin Moțiu, victimă. „Am primit o palmă de la celălalt de la volan. Nu le-a păsat, râdeau și s-au băgat în mașină și s-au dus. Bărbatul are nevoie acum de 50 de zile de îngrijiri medicale și nu poate merge la serviciu”, a mărturisit și Mariana Moțiu, victima.

Loviturile au fost atât de dure încât bărbatul de 50 de ani, pentru că a încercat să își apere soția, a ajuns la spital cu fractură la picior și are nevoie de aproximativ 50 de zile de îngrijiri medicale. Cu toate că a încercat să o protejeze și să se pună pe el în pericol, femeia s-a ales cu lovituri în zona feței.

„Cercetările sunt continuate într-un dosar penal întocmit pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, susține Mădălin Herbei, purtător de cuvânt IPJ Arad.

Marți, 18 noiembrie, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore de oamenii legii din Arad. Judecătorii din localitate au admis propunerea de arestare preventivă înaintată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, iar cei doi frați se află în rest preventiv pentru următoarele 30 de zile.

