Scandal uriaș! Soția unui fost șef din Poliție, surprinsă în fotografii deocheate pe un site interzis minorilor!

Bomba ultimelor zile vine chiar din jurul unuia dintre cei mai controversați foști șefi din Poliția Română. Soția fostului comisar-șef al IPJ Brăila a devenit subiect fierbinte după ce pe adresa de pont a redacției CANCAN.RO au sosit mai multe fotografii deocheate, în care bruneta apare în ipostaze interzise minorilor.

După ce CANCAN.RO a dezvăluit ieri (citește AICI detaliile) că soția temutului interlop Talanu s-a bătut în plină stradă cu soția fostului șef IPJ Brăila, povestea se încinge și mai tare! Pe adresa [email protected] au început să curgă detalii și poze explozive care o vizează chiar pe una dintre protagonistele confruntării, soția fostului comisar șef.

Potrivit surselor care au trimis capturile, fotografiile provin dintr-un cont deschis de brunetă pe un site cu un conținut +18. Nu este vorba despre imagini ocazionale sau cadre făcute în grabă cu telefonul, ci despre ședințe foto profesioniste, realizate cu decoruri, lumini și postări atent regizate – materiale interzise minorilor!

Aceleasi surse susțin că femeia ar avea o istorie în acest domeniu, însă detalii suplimentare nu au fost făcute publice.

Numele soțului ei a fost intens discutat în ultimii ani, nu doar pentru funcția deținută, ci și pentru traseul profesional neobișnuit. La doar trei săptămâni după ce s-a întors la conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila (și-a recăpătat funcţia după patru ani de procese cu MAI), comisarul-șef a luat o decizie șocantă: a renunțat nu doar la funcție, ci și la calitatea de polițist.

O ieșire bruscă și radicală, pe care nu a dorit niciodată să o explice public. Motivele rămân un mister, iar fostul polițist a refuzat constant să ofere declarații de presă.

După plecarea din sistem, fostul polițist a devenit activist și a prins notorietate în mediul online, transformându-se într-o vedetă pe TikTok, unde postează constant conținut despre lege, abuzuri și experiențe din culisele Poliției.

În plus, acesta a intrat și în zona politică – a candidat inclusiv la Primăria Brăila, încercând să-și consolideze un profil public dincolo de uniformă.