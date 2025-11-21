Acasă » Exclusiv » Scandal uriaș! Soția unui fost șef din Poliție, surprinsă în fotografii deocheate pe un site interzis minorilor!

De: Keva Iosif 21/11/2025 | 10:29
Bomba ultimelor zile vine chiar din jurul unuia dintre cei mai controversați foști șefi din Poliția Română. Soția fostului comisar-șef al IPJ Brăila a devenit subiect fierbinte după ce pe adresa de pont a redacției CANCAN.RO au sosit mai multe fotografii deocheate, în care bruneta apare în ipostaze interzise minorilor.

După ce CANCAN.RO a dezvăluit ieri (citește AICI detaliile) că soția temutului interlop Talanu s-a bătut în plină stradă cu soția fostului șef IPJ Brăila, povestea se încinge și mai tare! Pe adresa [email protected] au început să curgă detalii și poze explozive care o vizează chiar pe una dintre protagonistele confruntării, soția fostului comisar șef.

Potrivit surselor care au trimis capturile, fotografiile provin dintr-un cont deschis de brunetă pe un site cu un conținut +18. Nu este vorba despre imagini ocazionale sau cadre făcute în grabă cu telefonul, ci despre ședințe foto profesioniste, realizate cu decoruri, lumini și postări atent regizate – materiale interzise minorilor!

Aceleasi surse susțin că femeia ar avea o istorie în acest domeniu, însă detalii suplimentare nu au fost făcute publice.

Numele soțului ei a fost intens discutat în ultimii ani, nu doar pentru funcția deținută, ci și pentru traseul profesional neobișnuit. La doar trei săptămâni după ce s-a întors la conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila (și-a recăpătat funcţia după patru ani de procese cu MAI), comisarul-șef a luat o decizie șocantă: a renunțat nu doar la funcție, ci și la calitatea de polițist.

O ieșire bruscă și radicală, pe care  nu a dorit niciodată să o explice public. Motivele rămân un mister, iar fostul polițist a refuzat constant să ofere declarații de presă.

După plecarea din sistem, fostul polițist a devenit activist și a prins notorietate în mediul online, transformându-se într-o vedetă pe TikTok, unde postează constant conținut despre lege, abuzuri și experiențe din culisele Poliției.

În plus, acesta a intrat și în zona politică – a candidat inclusiv la Primăria Brăila, încercând să-și consolideze un profil public dincolo de uniformă.

 

 

