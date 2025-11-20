Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit palme în centrul orașului!

Scene desprinse parcă dintr-un film de acțiune s-au petrecut chiar în centrul orașului Brăila! Două femei cu soți extrem de cunoscuți, mai ales la nivel local, s-au luat la ceartă într-un conflict care a necesitat intervenția Poliției! CANCAN.RO are toate detaliile, pe care le veți putea citi în rândurile de ma jos.

Una dintre participante este soția celebrului interlop Iorgu Ionescu, poreclit „Talanu”, iar cealaltă este soția lui Cătălin Chivu, fost șef al Poliției din Brăila, cunoscut sub supranumele „El Comandante”.

Disputa ar fi pornit de la schimburi de replici pe Facebook, însă nu se știe exact cine a provocat conflictul. Cert este că soția lui Chivu a fost cea care a apelat Poliția.

Una dintre bătăușe s-a ales cu dosar penal

Echipajul care s-a deplasat la fața locului a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Dovadă stă și un comunicat oficial emis de autorități: „La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 12:35, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, de 39 de ani, din Brăila, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de o altă femeie de 48 de ani. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, în urma verificărilor efectuate, au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, în care continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”.

Dacă despre soția lui ”Talanu” aflăm, iată, că ”stă bine pe bătaie”, despre fiica lui știm sigur că nu trece deloc neobservate cu ”dotările” ei.

CANCAN.RO a surprins-o recent la volanul unui Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ care valorează 252.000 euro.

Nu era singură. O însoțea o geantă Hermès Birkin 30 Mais Yellow Matte Alligator Crocodile&Palladium (43.000 euro) și bijuterii cu diamante de vreo 30.000 de euro.

