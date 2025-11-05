Detalii uluitoare despre tânăra care l-a atacat pe srilankez! Vine din lumea interlopă și deține un pistol auriu

Au ieșit la iveală detalii uluitoare despre tânăra care a agresat un livrator srilankez! În urmă cu câteva zile, doi tineri erau protagoniștii unui incident revoltător. Ce s-a aflat acum despre femeia care l-a atacat pe bărbat? Vezi în rândurile de mai jos!

Totul s-a petrecut pe data de 1 noiembrie, pe străzile din Popești-Leordeni. Doi tineri care circulau cu mașina au lovit, scuipat și înjurat un srilankez. Tensiunea dintre cei trei ar fi pornit de la o șicanare în trafic, inițiată chiar de șoferiță.

Detalii uluitoare despre tânăra care l-a atacat pe srilankez

Întreaga scenă a fost filmată de către livratorul asiatic, iar imaginile au fost făcute publice. Cei doi agresori au fost identificați ulterior, dar dosarul va fi clasat, pentru că victima și-a retras plângerea, afirmă surse judiciare pentru Gândul.

Având în vedere amploarea cazului, s-au aflat detalii importante despre tânăra care apare în filmare. Potrivit aceleiași surse citate, aceasta ar fi fiica lui Robert Grădinaru, cunoscut drept Vali Țigănime, un om de afaceri care ar face parte din lumea interlopă.

Dar nu doar tatăl ei ar avea legături cu lumea interlopă! Surse din Poliție spun că, în urmă cu 3 ani, Mihaela Grădinaru ar fi fost oprită în trafic din cauza unor informații conform cărora aceasta ar fi deținut fără drept un pistol. La acea vreme, în autoturismul tinerei a fost descoperit un pistol aurit. Mai exact, o armă de autoapărare cu gaze pentru care ea ar fi avut nevoit de permis.

Sursele Gândul au mai afirmat și faptul că legăturile pe care aceasta le avea cu lumea interlopă i-au determinat pe anchetatori să o numească „mafioata cu pistol auriu”.

CITEȘTE ȘI:

Ce se întâmplă cu agresorii din Popești Leordeni, după ce livratorul srilankez și-a retras plângerea?

Srilankezul atacat în Popești-Leordeni face primele declarații după incident! Cum a scăpat din mâinile băiatului și ce pagube i-au produs agresorii