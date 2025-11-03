Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu agresorii din Popești Leordeni, după ce livratorul srilankez și-a retras plângerea?

De: Alina Drăgan 03/11/2025 | 19:10
Ce se întâmplă cu agresorii, după ce livratorul srilankez și-a retras plângerea /Foto: Social media

Un nou incident revoltător a avut loc în urmă cu doar câteva zile, atunci când un livrator srilankez a fost agresat de doi tineri. Deși a făcut plângere la Poliție, acum livratorul le-a dat o nouă lecție importantă agresorilor. Și-a retras plângerea, motivând gestul său prin faptul că nu vrea să facă rău nimănui. Ce se întâmplă cu agresorii din Popești Leordeni, după ce victima și-a retras plângerea?

Incidentul a avut loc în data de 1 noiembrie, pe străzile din Popești-Leordeni. Un srilankez a fost atacat, lovit, scuipat și înjurat de doi tineri care circulau cu mașina. Se pare că altercația ar fi pornit în urma unei șicanări în trafic – inițiată chiar de șoferița violentă. În urma celor întâmplate, livratorul a făcut plângere la Poliție.

Ce se întâmplă cu agresorii, după ce livratorul srilankez și-a retras plângerea

Așa cum spuneam, după agresiune, livratorul srilankez s-a prezentat la secția de poliție din Popești-Leordeni, unde a depus plângere penală și a povestit întreaga întâmplare. Însă, în ciudat tratamentului primit, bărbatul a decis să își retragă plângerea. Și-a motivat gestul prin faptul că nu vrea să facă rău nimănui, o lecție care ar trebui învățată și de agresori.

„Am retras această plângere deoarece aceşti oameni au plâns pentru mine şi şi-au cerut scuze şi au spus că e o greșeală. În special pentru că ei sunt tineri. Nu am vrut niciodată să rănesc pe cineva. Chiar îmi place această ţară pentru că mulţi oameni sunt buni”, a declarat livratorul.

În ciudat faptelor, cei doi agresori s-au ales până la urmă cu o amendă. La ieșirea din secția de Poliție, aceștia au fost așteptați de rude, care au continuat scandalul susținându-i.

„Când a văzut că filmez s-a oprit”

Întreg incidentul a fost filmat de către livratorul srilankez, iar imaginile au ajuns virale. Bărbatul a povestit și cum s-a întâmplat totul și ce a stârnit furia celor doi agresori.

„Această doamnă m-a lovit cu cablul de la telefon. Băiatul a încercat să mă lovească, m-a apucat de gât și, când a văzut că filmez, s-a oprit. Mi-au scos bateria de la scuter și au aruncat-o pe stradă și mi-au stricat vehiculul. Mașina era parcată pe partea dreaptă a drumului. Eu mergeam pe drumul meu. O doamnă conducea mașina. Ea vorbea la telefon, cred. Nu s-a uitat în direcția mea, nu m-a văzut.

A virat brusc la stânga. N-am mai putut controla motocicleta, am frânat puternic și m-am oprit. Apoi am mers puțin mai departe, cam 15 metri. Din nou, aceeași mașină a venit și mi-a blocat drumul. Astăzi am mers cu șeful meu să depunem plângere la poliție. Sunt foarte trist, doamnă. Am venit aici cu multe vise. Suntem oameni din Sri Lanka. Venim să muncim, să câștigăm bani pentru viitorul nostru. Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Sunt foarte trist pentru incidentul de ieri”, a spus curierul.

