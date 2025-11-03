Acasă » Știri » Cine e tânăra care l-a agresat pe livratorul srilankez în Popești Leordeni? De la ce a pornit totul

Cine e tânăra care l-a agresat pe livratorul srilankez în Popești Leordeni? De la ce a pornit totul

De: Irina Rasoveanu 03/11/2025 | 11:58
Această tânără a înjurat și agresat un livrator srilankez/ Sursa foto: Captură Kanal D

Un alt livrator străin a fost victime unei agresiuni în România! Doi tineri de 17 și 23 de ani au atacat și înjurat un bărbat srilankez, care livra mâncare cu scuterul, în Popești-Leordeni, județul Ilfov. Oamenii legii i-au identificat pe agresori și au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Ulterior, situația a luat o turnură neașteptată. Află, în articol, toate detaliile!

Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, 1 noiembrie 2025. Livratorul a filmat întreaga scenă tulburătoare, iar imaginile au fost făcute publice. În videoclip se observă că tânăra l-a lovit pe srilankez cu un fir de încărcător, l-a scuipat și l-a înjurat. Mai mult decât atât, l-a amenințat cu bătaia. Victima a încercat să îi calmeze pe cei doi agresori, insistând că va apela poliția.

„Păi și dacă suni la poliție, ce? Te bat!”, l-a amenințat agresoarea.

„Greșești! Greșești! NU, nu, nu, te rog! Sun la poliție!”, a spus livratorul.

De la ce a pornit scandalul cu livratorul din Popești-Leordeni

Potrivit informațiilor, întreg scandalul a pornit de la o șicanare în trafic. Livratorul din Sri Lanka a mărturisit că tânăra, aflată la volan, i-ar fi tăiat fața. El a ridicat o mână pentru a-i atrage atenția, aspect care a enervat-o la culme pe șoferiță.

Locul asaltat de turiștii români, unde fumatul e interzis pentru anumite persoane. Interdicția include și țigările electronice sau produsele de vaping
Locul asaltat de turiștii români, unde fumatul e interzis pentru anumite persoane. Interdicția...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur", vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Tânăra de 23 de ani a tras imediat pe dreapta și a coborât din mașină, alături de pasager. Fără să stea pe gânduri, cei doi s-au năpustit asupra livratorului. Vizibil speriat, acesta a început să filmeze pentru a încerca să îi țină de parte pe agresori.

„Doamna m-a lovit cu cablul de la telefon. Bărbatul a încercat să mă lovească, m-a apucat de gât și, când a văzut că filmez, s-a oprit. Mi-au scos bateria de la scuter și mi-au aruncat-o. Mi-au stricat scuterul. Sunt foarte dezamăgit (n.r. de ce s-a întâmplat). Am venit în România cu multe visuri”, a declarat livratorul pentru Știrile Kanl D.

Ulterior, livratorul a depus o plângere la Poliție, iar oamenii legii i-au identificat pe cei doi și i-au chemat la audieri. Totuși, duminică seara, 2 noiembrie 2025, srilankezul și-a retras acuzațiile. Astfel, agresorii s-au ales doar cu amendă pentru tulburarea liniștii publice.

