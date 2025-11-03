Cine e tânăra care l-a agresat pe livratorul srilankez în Popești Leordeni? De la ce a pornit totul

Un alt livrator străin a fost victime unei agresiuni în România! Doi tineri de 17 și 23 de ani au atacat și înjurat un bărbat srilankez, care livra mâncare cu scuterul, în Popești-Leordeni, județul Ilfov. Oamenii legii i-au identificat pe agresori și au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Ulterior, situația a luat o turnură neașteptată. Află, în articol, toate detaliile!

Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, 1 noiembrie 2025. Livratorul a filmat întreaga scenă tulburătoare, iar imaginile au fost făcute publice. În videoclip se observă că tânăra l-a lovit pe srilankez cu un fir de încărcător, l-a scuipat și l-a înjurat. Mai mult decât atât, l-a amenințat cu bătaia. Victima a încercat să îi calmeze pe cei doi agresori, insistând că va apela poliția.

„Păi și dacă suni la poliție, ce? Te bat!”, l-a amenințat agresoarea. „Greșești! Greșești! NU, nu, nu, te rog! Sun la poliție!”, a spus livratorul.

De la ce a pornit scandalul cu livratorul din Popești-Leordeni

Potrivit informațiilor, întreg scandalul a pornit de la o șicanare în trafic. Livratorul din Sri Lanka a mărturisit că tânăra, aflată la volan, i-ar fi tăiat fața. El a ridicat o mână pentru a-i atrage atenția, aspect care a enervat-o la culme pe șoferiță.

Tânăra de 23 de ani a tras imediat pe dreapta și a coborât din mașină, alături de pasager. Fără să stea pe gânduri, cei doi s-au năpustit asupra livratorului. Vizibil speriat, acesta a început să filmeze pentru a încerca să îi țină de parte pe agresori.

„Doamna m-a lovit cu cablul de la telefon. Bărbatul a încercat să mă lovească, m-a apucat de gât și, când a văzut că filmez, s-a oprit. Mi-au scos bateria de la scuter și mi-au aruncat-o. Mi-au stricat scuterul. Sunt foarte dezamăgit (n.r. de ce s-a întâmplat). Am venit în România cu multe visuri”, a declarat livratorul pentru Știrile Kanl D.

Ulterior, livratorul a depus o plângere la Poliție, iar oamenii legii i-au identificat pe cei doi și i-au chemat la audieri. Totuși, duminică seara, 2 noiembrie 2025, srilankezul și-a retras acuzațiile. Astfel, agresorii s-au ales doar cu amendă pentru tulburarea liniștii publice.

Citește și: Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi fac casă în Kenya”

Schimbarea majoră pe care imigranții au adus-o României, de când muncesc la noi. Piețele sunt luate cu asalt inclusiv și de români!