Srilankezul atacat în Popești-Leordeni face primele declarații după incident! Cum a scăpat din mâinile băiatului și ce pagube i-au produs agresorii

Srilankezul atacat de doi tineri în Popești-Leordeni a vorbit despre umilința prin care a trecut. Bărbatul de 24 de ani a fost scuipat, înjurat și bătut cu un cablu de încărcător de la telefonul mobil. Ce pagube i-au produs agresorii?

Incidentul a avut loc în primul weekend din noiembrie 2025, pe străzile din Popești-Leordeni. Un srilankez a fost atacat, lovit, scuipat și înjurat de doi tineri care circulau cu mașina. Se pare că altercația ar fi pornit în urma unei șicanări în trafic – inițiată de soferița violentă.

Srilankezul agresat în Popești Leordeni a făcut primele declarații

Incidentul a fost filmat de tânărul agresat, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Cei doi agresori au fost identificați și este vorba despre un minor de 17 ani și o fată de 23 de ani.

„În data de 2 noiembrie, în jurul orei 12:45, polițiști din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați de către o persoană de 24 de ani, de cetățenie străină, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, în urma unei șicanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât și l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov.

După incident, tânărul de 24 de ani a mers la secția de poliție din Popești-Leordeni și a depus plângere împotriva agresorilor lui. Potrivit imaginilor filmate de victimă, șoferița a coborât din mașină și a început să îl înjure, să îl scuipe și să îl bată cu un cablu de la încărcătorul telefonului mobil. Mai mult de atât, acesta susține că cei doi agresori i-au luat bateria de la scuter și i-au aruncat-o în stradă.

”Această doamnă m-a lovit cu cablul de la telefon. Băiatul a încercat să mă lovească, m-a apucat de gât și, când a văzut că filmez, s-a oprit. Mi-au scos bateria de la scuter și au aruncat-o pe stradă și mi-au stricat vehiculul. Mașina era parcată pe partea dreaptă a drumului. Eu mergeam pe drumul meu. O doamnă conducea mașina. Ea vorbea la telefon, cred. Nu s-a uitat în direcția mea, nu m-a văzut. A virat brusc la stânga. N-am mai putut controla motocicleta, am frânat puternic și m-am oprit. Apoi am mers puțin mai departe, cam 15 metri. Din nou, aceeași mașină a venit și mi-a blocat drumul. Astăzi am mers cu șeful meu să depunem plângere la poliție. Sunt foarte trist, doamnă. Am venit aici cu multe vise. Suntem oameni din Sri Lanka. Venim să muncim, să câștigăm bani pentru viitorul nostru. Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Sunt foarte trist pentru incidentul de ieri”, a spus curierul.

