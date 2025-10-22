Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi fac casă în Kenya”

Tot mai mulți muncitori africani aleg România! Un kenyan spune că aici câștigă în 6 ore cât în trei zile acasă.

România a devenit, în ultimii ani, o destinație tot mai căutată pentru muncitorii din afara Uniunii Europene. Salariile mai bune decât în țările de origine, stabilitatea locurilor de muncă și nevoia acută de forță de muncă au atras mii de oameni din Asia și Africa. Printre aceștia se numără și tineri din Kenya, care găsesc în România o șansă reală de a-și construi un viitor mai sigur.

Câți bani câștigă un kenyan în România

Unul dintre acești muncitori lucrează deja în România și vrea să rămână aici. Tânărul spune că diferența dintre ceea ce câștigă aici și veniturile din țara sa natală este uriașă. În Kenya, pentru echivalentul a 200 de lei românești, ar trebui să muncească trei zile. În România, aceeași sumă o câștigă în aproximativ șase ore de muncă. Diferența este suficientă cât să-i ofere siguranță financiară, dar și posibilitatea de a economisi bani pentru familie.

Un tiktoker l-a filmat pe kenyan și l-a pus să răspundă la mai multe întrebări despre traiul lui aici, cât câștigă în țara natală, dar și dacă ar vrea să rămână în România.

– Câți bani ai? – Acuma 200 de lei. – În Kenya cât muncești pentru 200 de lei? – 3 zile – Și aici în România? – 6 ore. E bine, foarte bine. – În cât timp poți să îți faci casă în Kenya cu banii ăștia? – Din lemn nu e mult. Un an. – Mai vrei să te întorci în Kenya sau rămâi în România? – Rămân în România.

Situația acestui tânăr nu este singulară. În ultimii ani, mii de lucrători străini din Africa, Asia sau Orientul Mijlociu au venit să lucreze în construcții, industrie, servicii și agricultură. Potrivit datelor oficiale, numărul muncitorilor extracomunitari a crescut constant, depășind deja zeci de mii de persoane angajate legal în România. Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India și Kenya.

Motivul principal îl reprezintă diferențele mari dintre nivelul salariilor și costul vieții. De exemplu, în Kenya, un muncitor obișnuit câștigă în jur de 20–25 de dolari pe zi, în timp ce în România veniturile pentru aceleași tipuri de activități pot depăși 100 de lei pe oră, în funcție de domeniu. În plus, condițiile de lucru sunt mai stabile, iar legislația oferă un minim de protecție pentru angajații străini.

