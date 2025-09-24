Acasă » Știri » Cum a reacționat Gigi Becali când a întâlnit un livrator nepalez, în plină stradă! A coborât din mașină instant și…

Cum a reacționat Gigi Becali când a întâlnit un livrator nepalez, în plină stradă! A coborât din mașină instant și…

De: Anca Chihaie 24/09/2025 | 08:20
Cum a reacționat Gigi Becali când a întâlnit un livrator nepalez, în plină stradă! A coborât din mașină instant și...
Gigi Becali

În ultima perioadă, România a fost martora unor incidente grave în care au fost implicați muncitori și livratori străini. Cazuri de violență asupra acestora au atras atenția opiniei publice și au generat dezbateri despre siguranța și integrarea imigranților care muncesc în țară. Pe fondul acestor evenimente, patronul FCSB, Gigi Becali, a ales să își manifeste solidaritatea prin gesturi directe de ajutor financiar.

În lunile august și septembrie, mai mulți livratori proveniți din țări asiatice au devenit victime ale unor agresiuni pe stradă. În București, un cetățean din Bangladesh a fost lovit de un tânăr român, în timp ce își desfășura activitatea. Incidentul s-a petrecut în plină stradă, atacatorul reproșându-i victimei că nu are ce căuta în România. Situația a fost aplanată de un polițist aflat în zonă, care a intervenit rapid și a reținut agresorul. Cazul a dus la arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile.

Cum a reacționat Gigi Becali când a întâlnit un livrator nepalez

În acest context tensionat, Gigi Becali a ales să ofere sprijin celor aflați într-o situație dificilă. Finanțatorul clubului FCSB ar fi început să ofere bani din proprie inițiativă livratorilor pe care îi întâlnește pe stradă. Sumele nu sunt simbolice, ci consistente, fiind menite să le aducă un ajutor real acestor oameni, mulți dintre ei veniți din țări sărace pentru a-și întreține familiile.

Gesturile sale vin în contrast cu discursurile xenofobe sau cu atitudinile ostile manifestate uneori în spațiul public față de străinii care muncesc în România. Livratorii asiatici și africani reprezintă o parte importantă din forța de muncă din sectorul de servicii, iar prezența lor a devenit din ce în ce mai vizibilă în orașele mari. Totuși, lipsa unei integrări sociale reale și expunerea lor în spațiul public îi face vulnerabili la discriminare și violență.

„Să nu crezi că am eu ceva. Eu nu am vreo ură. Ăștia de la AUR îi înjură pe ăia care aduc mâncare, livratorii. Eu opresc, dau câte 100-200 de euro. Ăla, săracul, vine și el din țara lui… Eu opresc unde îi văd. Sunt vai de mama lor, mor de foame. Eu opresc și le dau 100-200 de euro. Cum îi văd negri și filipinezi, ia 200 de euro. «Ia 100 de euro». Și când mă duc la magazin sau la restaurante. «Ia 100 de euro!».

Să ducă și el acasă la familia lui. Și nu mă interesează ce religie are. E treaba lui. Eu nu sunt d-ăla extremist. Eu când îi văd filipinezi sau din Africa, de unde sunt, «Ia 100 de euro, ia 200 de euro». Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii”, a transmis Gigi Becali, conform Fanatik.

Un alt episod grav s-a produs la Cluj-Napoca, unde un muncitor nepalez a fost bătut cu brutalitate de un localnic. Victima a ajuns în stare critică la spital, iar agresorul a fost arestat. Incidentul a provocat un val de indignare, mai ales că, potrivit apărătorului legal al inculpatului, conflictul ar fi izbucnit în urma unei suspiciuni legate de interacțiunea victimei cu două minore.

×