Tânărul care l-a agresat pe livratorul nepalez vrea să fie liber. Ce le-a spus judecătorilor

Individul care a agresat un livrator nepalez pe străzile din București își cere libertatea. Judecătorii de la Tribunalul București urmează să decidă ce se va întâmpla cu tânărul în vârstă de 20 de ani. Iată ce le-a spus!

Un caz revoltător s-a petrecut pe străzile din București, la finalul lunii august. Un tânăr a atacat un cetățean nepalez care livra mâncare, l-a oprit din mers și a început să îl lovească în față cu pumnul. Acum, acesta vrea să iasă din arest și să fie cercetat în libertate.

Tânărul care a agresat un livrator nepalez vrea libertate

Individul care l-a agresat pe bărbatul de origine străină a încercat să convingă judecătorii că nu reprezintă un pericol și că merită o pedeapsă mai blândă. Procurorii nu sunt de acord cu el și consideră că poate fi în continuare un pericol dacă se află în libertate.

Agresorul și-a recunoscut fapta în timpul audierilor și a specificat că a reacționat așa din cauza unui conflict pe care l-a avut în trecut cu un alt curier.

Procesul a durat aproximativ 2 ore. După ședință, verdictul a rămas în pronunțare, ceea ce înseamnă că judecătorii vor analiza cazul și vor transmite decizia în cursul zilei de vineri, 5 septembrie.

Acest caz a stârnit revoltă în țară. Întreaga scenă halucinantă a fost surprinsă pe filmarea realizată chiar de agresorul care voia să se laude cu fapta lui. Nu a fost ziua lui norocoasă însă, asta pentru că în trece se afla un polițist care a intervenit rapid. Aflat în timpul liber, bărbatul l-a imobilizat pe agresor și a așteptat intervenția colegilor săi.

„Ieri, 26 august 2025, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist. În urma administrării probatoriului, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat magistraților, cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a precizat Poliția.

