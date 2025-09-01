Livrator străin, în comă la spital după ce a fost bătut cu o bucată de lemn și tâlhărit în Cluj-Napoca

Tragedie trasă la indigo în aceeași zi în care un muncitor asiatic a fost atacat pe stradă în București. Un livrator străin a ajuns în comă după ce a fost tâlhărit și bătut cu bestialitate de un bărbat în Cluj Napoca. Curierul se zbate acum între viață și moarte.

Nenorocirea din Cluj Napoca a avut loc pe data de 26 august 2025, în aceeași zi în care un livrator din Bangladesh a fost atacat pe o stradă din sectorul 2 din București, de un tânăr de 20 de ani – vezi AICI detalii.

Livratorul străin a ajuns în stare gravă la spital

Marți, 26 august, un bărbat din Cluj Napoca a atacat și bătut un livrator străin până când victima a ajuns în comă. Din primele informații, atacul a avut loc pe strada Cantonului, iar agresorul a acționat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată. Angajatul străin a fost bătut cu o bucată de lemn – la nivelul capului, spatelui și a picioarelor – până când nu a mai putut să se miște.

„În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea fereată de pe str. Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetățean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui și a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medic”, potrivit unui comunicat emis, luni, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca.

Angajatul firmei de curierat a ajuns în stare gravă la spital, iar în aceste momente medicii se chinuie să îl mențină în viață. La scurt timp de la atac, agresorul a fost prins și identificat. Este vorba despre Lakatos Samir din Cluj Napoca. Din cauza comportamentului său extrem de agresiv, magistrații au decis arestarea preventiv a acestuia pentru 30 de zile.

”În formularea propunerii de arestare preventivă procurorul de caz a avut în vedere criteriile obiective de apreciere a pericolului pentru ordinea publică, precizând că, inculpatul a comis fapta folosind un obiect contondent, lovind victima la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor. Ca urmare a loviturilor aplicate, s-a constatat că s-au produs leziuni pentru a căror vindecare vor fi necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale. Mai mult decât atât, potrivit inscrisurilor de la dosar, la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supravieţuirii acesteia”, au mai afirmat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Incidentul din Capitală și cel din Cluj Napoca au avut loc la doar câteva zile de când Dan Tănase, deputatul AUR a transmis un mesaj controversat la adresa livratorilor străini din România: ”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!, a scris parlamentaru AUR.

Postarea deputatului AUR a stârnit un val de reacții negative în mediul online. Marian Godină a luat atitudine și a anunțat că a depus plângere penală împotriva politicianului pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau discriminare – prevăzută de art 369 din Codul Penal…. AICI plângerea penală.

