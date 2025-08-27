Acasă » Știri » Situație halucinantă pe străzile din Capitală! Un livrator nepalez a fost atacat, fără motiv, de un tânăr

De: Alina Drăgan 27/08/2025 | 19:31
Situație halucinantă pe străzile din Capitală /Foto: Captură Facebook

Un caz revoltător s-a petrecut marți seară pe străzile din București. Un tânăr a atacat un cetățean nepalez care livra mâncare. L-a oprit din mers și a început să îl lovească în față cu pumnul. Se pare că atacul a fost motivat de faptul că livratorul este un „invadator”, iar într-un „spirit civic” greu de înțeles tânărul a vrut să își apere țara. Agresorul a fost reținut de poliție.

Cazul a fost făcut public de polițistul Marian Godină. Acesta a distribuit în mediul online înregistrarea în care se vede întreg scandalul. Filmare este făcută chiar de către agresor, căci acesta a ținut să își filmeze faptele mărețe. Înregistrarea surprinde perfect momentul în care tânărul se apropie de livrator și îl lovește cu pumnul în față.

După ce a fost atacat din senin, livratorul a încercat să ceară ajutorul trecătorilor, iar norocul său a fost un polițist, aflat în timpul liber, care a văzut totul și a intervenit. Bărbatul l-a imobilizat pe agresor și a așteptat intervenția colegilor săi.

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție.

Panicat, livratorul l-a întrebat ce are cu el, care e problema.

-Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!

-De ce? De ce?

-Pentru că ești un invadator! i-a răspuns tânărul.

Livratorul, un tânăr nepalez, foarte speriat, a cerut ajutorul trecătorilor. Din fericire, un polițist care chiar ieșea de la serviciu a văzut faza de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit. Polițistul a fost mai rapid, l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest”, a scris Marian Godină, în mediul online.

Agresorul a fost reținut

După ce tânărul a fost imobilizat de polițist, colegii săi au intervenit, iar agresorul a fost reținut. Poliția Română a precizat miercuri, într-un comunicat că polițistul lucra la Secția 7 Poliție și era în timpul liber când a surprins în flagrant agresiunea.

„Ieri, 26 august 2025, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist.

În urma administrării probatoriului, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat magistraților, cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a precizat Poliția.

Plângere penală împotriva lui Dan Tanasă

Acest incident vine la scurt timp după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj controversat la adresa imigranților din România, provocând mii de reacții și de comentarii din partea internauților.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris parlamentarul AUR.

Postarea acestuia a stârnit revoltă, iar Marian Godină a anunţat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare.

De asemenea, mesajul lui Dan Tănasă a fost criticat vehement și de alte persoane publice, dar și de internauți.

„Nu imigranții sunt problema României ,ci politicienii care ne sperie cu bau-bau ca să nu observăm că nu fac nimic pentru țară”;

„Dan Tanasă tu poți să te muți în Rusia”;

„Dincolo de xenofobia dezgustătoare a acestei postări, poate ar trebui să te întrebi de ce e nevoie să aducem muncitori din Asia. Poate ar trebui să te gândești că așa și-or fi spus și își spun și italienii, spanioli, britanii sau germanii despre românii care lucrează cinstit în țările respective. Sunteți atât de toxici în ceea ce spuneți și ceea ce faceți, încât ați putea otrăvi un elefant cu o singură silaba ieșită din gurcare a voastră”, au fost doar câteva dintre reacțiile din mediul online.

