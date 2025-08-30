Ce a pățit Rehan, un livrator străin, când s-a angajat în România: ”Am fost șocat”

Un incident violent a avut loc marți seară pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, în care un livrator de mâncare de origine străină a fost agresat de un bărbat necunoscut. Atacul, surprins într-un videoclip, arată cum agresorul și-a filmat gestul înainte de a aplica un pumn victimei, care se afla pe scuter. Scena a stârnit indignare pe rețelele sociale, atrăgând atenția asupra fenomenului violenței izolate împotriva lucrătorilor străini din România.

Imediat după incident, un alt videoclip a apărut pe platformele de socializare, evidențiind un contrast semnificativ. În acest clip, un alt livrator străin a fost întâmpinat de doi români într-un mod prietenos și respectuos. Aceștia au dorit să arate că gestul violent nu reprezintă întreaga societate și că există numeroase exemple de bunăvoință și solidaritate între locuitorii Capitalei și străinii care muncesc în oraș. Videoclipul a strâns rapid mii de vizualizări și comentarii, majoritatea de susținere, evidențiind importanța gesturilor pozitive în contracararea actelor de violență.

Ce a pățit Rehan, un livrator străin, când s-a angajat în România

Marți seară, 26 august 2025, un tânăr a atacat un cetățean străin care livra mâncare. L-a oprit din mers și a început să îl lovească în față cu pumnul. Se pare că atacul a fost motivat de faptul că livratorul este un „invadator”, iar într-un „spirit civic” greu de înțeles atacatorul a vrut să își apere țara.

Evenimentul pune în lumină dificultățile pe care le întâmpină lucrătorii străini la sosirea în România. Mulți dintre aceștia nu cunosc limba sau modul de desfășurare a activității în oraș, iar adaptarea poate fi dificilă. Cu toate acestea, sprijinul oferit de comunitatea locală și interacțiunile prietenoase le permit să se integreze mai ușor și să dezvolte relații de încredere cu oamenii din jur. Gesturile simple de ajutor sau solidaritate, precum orientarea către o adresă sau un salut prietenos, au un impact deosebit asupra percepției și experienței zilnice a străinilor în România.

„Ai auzit de tipul care a fost lovit în faţă?”, îl întreabă femeia. ,Da, da. E din Bangladesh. Am fost șocat prima oară când am venit aici, nu știam să livrez, nu ştiam limba. Am ajuns aici și era o femeie afară, am întrebat unde e adresa asta și ea, în loc să răspundă, a zis: ‘Hai cu mine, fiule’. În trei ani din viața mea nu s-a întâmplat așa ceva. Vă spun sincer, nu m-aş muta în altă țară pentru că nu mă simt plecat de acasă, mă simt ca acasă. Am atâţia prieteni în România, ei îmi zic ‘Boss’, eu le zic ‘Boss”, a spus Rehan.

Reacțiile din mediul online arată că majoritatea cetățenilor apreciază contribuția și munca străinilor, iar astfel de gesturi pozitive sunt recunoscute și promovate. Comentariile publicate sub videoclipuri subliniază faptul că sprijinul și respectul reciproc sunt mai importante decât acțiunile violente izolate ale unor indivizi.

„Asta este abordarea potrivită pentru ei, și lor le este destul de greu fiind într-o țară străină… Și noi când muncim în alte țări avem pretenția să fim trataţi corect”/ „Indiferent cine ești și de unde vii, o vorbă bună și o strângere de mână schimbă tot”, au fost comentariile internauților.

Acest caz evidențiază o realitate duală: pe de o parte, există incidente de violență împotriva lucrătorilor străini, iar pe de altă parte, există reacții comunitare care promovează incluziunea și respectul reciproc.

Citește și: Incident șocant în Capitală! Trei livratori Glovo au fost atacați cu lopeți, ciomege și o seceră. Poliția a intervenit de urgență