Acasă » Știri » Livrator srilankez, agresat de doi tineri în Popești Leordeni! A fost bătut cu cablul USB de o fată: „Urcă-te pe aia”

Livrator srilankez, agresat de doi tineri în Popești Leordeni! A fost bătut cu cablul USB de o fată: „Urcă-te pe aia”

De: Mihaela Ionescu 02/11/2025 | 13:16

Un caz revoltător s-a petrecut, sâmbătă, în Popești Leordeni. Un livrator srilankez a fost agresat de doi tineri chiar în plină stradă. Aceștia au oprit mașina cu numere de Călărași lângă livrator, au coborât și fata a început să-l lovească în mod repetat cu un cablu de telefon, în timp ce îl înjura fără oprire. 

Un livrator srilankez a trecut prin clipe de groază, după ce a fost agresat de doi tineri în județul Ilfov. Incidentul tragic s-a petrecut pe o stradă din Popești Leordeni, unde o tânără l-a lovit pe bărbat de mai multe ori cu un cablu de la încărcătorul telefonului.

Livrator srilankez, agresat de doi tineri în Popești Leordeni

Un livrator srilankez a trecut prin momente de coșmar în Popești-Leordeni, după ce a fost lovit în plină stradă. O tânără a început să-l înjure fără oprire, strigând la el să se urce pe scuter, în timp ce acesta, vizibil speriat, încerca să își păstreze calmul și o ruga în mod repetat să se oprească și să nu îl mai lovească. Tânăra s-a enervat pe el și l-a și scuipat, după cum se vede în imaginile video de mai sus.

Livratorul srilankez a amenințat de mai multe ori că va suna la poliție, dar acest lucru nu părea să-i intimideze pe cei doi tineri, o fată și un băiat, care continuau să îl înjure. Livratorul a reușit să filmeze întreaga scenă halucinantă, iar videoclipul a ajuns rapid în mediul online, unde s-a viralizat. În imagini se vede cum fata îl înjură și îl lovește în mod repetat, în timp ce el, încearcă să se apere și o roagă să se oprească, amenințând de mai multe ori că va alerta autoritățile.

Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Acesta nu este singurul caz de agresiune de acest fel. În urmă cu ceva timp, mai mulți livratori de origine nepaleză s-au confruntat cu agresiuni în țara noastră. În luna august, un tânăr a atacat un cetățean nepalez care livra mâncare. L-a oprit din mers și a început să îl lovească în față cu pumnul. Se pare că atacul a fost motivat de faptul că livratorul este un „invadator”, iar, într-un „spirit civic” greu de înțeles, tânărul a vrut să își apere țara. Agresorul a fost reținut de poliție. VEZI AICI mai multe detalii.

Situație halucinantă pe străzile din Capitală! Un livrator nepalez a fost atacat, fără motiv, de un tânăr

Livrator străin, în comă la spital după ce a fost bătut cu o bucată de lemn și tâlhărit în Cluj-Napoca

Tags:
Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
BREAKING | Soțul Feliciei Filip a ajuns la spital! Cu ce problemă de sănătate urgentă se confruntă
Știri
BREAKING | Soțul Feliciei Filip a ajuns la spital! Cu ce problemă de sănătate urgentă se confruntă
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește...
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Gandul.ro
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că...
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Gandul.ro
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascund 3 stele în ninsoarea liniștită din imagine!
Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascund 3 stele în ninsoarea liniștită din imagine!
Brigitte Pastramă nu mai are timp pentru iubire! Motivul pentru care nu-și mai vede soțul cu zilele: ...
Brigitte Pastramă nu mai are timp pentru iubire! Motivul pentru care nu-și mai vede soțul cu zilele: “Când se întoarce el acasă, eu dorm” | EXCLUSIV
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
BREAKING | Soțul Feliciei Filip a ajuns la spital! Cu ce problemă de sănătate urgentă se confruntă
BREAKING | Soțul Feliciei Filip a ajuns la spital! Cu ce problemă de sănătate urgentă se confruntă
Monica Gabor a atras privirile la Sala Palatului, alături de vedete ca John Malkovich, Sean Bean și ...
Monica Gabor a atras privirile la Sala Palatului, alături de vedete ca John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton. Cu ce bărbat s-a afișat toată seara?
Vedeta PRO TV, marcată pe viață de un accident cumplit! Cum reușește să ascundă urmele tragediei: ...
Vedeta PRO TV, marcată pe viață de un accident cumplit! Cum reușește să ascundă urmele tragediei: ”Ca să supraviețuiesc, am devenit agresiv” | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×