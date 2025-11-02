Livrator srilankez, agresat de doi tineri în Popești Leordeni! A fost bătut cu cablul USB de o fată: „Urcă-te pe aia”

Un caz revoltător s-a petrecut, sâmbătă, în Popești Leordeni. Un livrator srilankez a fost agresat de doi tineri chiar în plină stradă. Aceștia au oprit mașina cu numere de Călărași lângă livrator, au coborât și fata a început să-l lovească în mod repetat cu un cablu de telefon, în timp ce îl înjura fără oprire.

Un livrator srilankez a trecut prin clipe de groază, după ce a fost agresat de doi tineri în județul Ilfov. Incidentul tragic s-a petrecut pe o stradă din Popești Leordeni, unde o tânără l-a lovit pe bărbat de mai multe ori cu un cablu de la încărcătorul telefonului.

Livrator srilankez, agresat de doi tineri în Popești Leordeni

Un livrator srilankez a trecut prin momente de coșmar în Popești-Leordeni, după ce a fost lovit în plină stradă. O tânără a început să-l înjure fără oprire, strigând la el să se urce pe scuter, în timp ce acesta, vizibil speriat, încerca să își păstreze calmul și o ruga în mod repetat să se oprească și să nu îl mai lovească. Tânăra s-a enervat pe el și l-a și scuipat, după cum se vede în imaginile video de mai sus.

Livratorul srilankez a amenințat de mai multe ori că va suna la poliție, dar acest lucru nu părea să-i intimideze pe cei doi tineri, o fată și un băiat, care continuau să îl înjure. Livratorul a reușit să filmeze întreaga scenă halucinantă, iar videoclipul a ajuns rapid în mediul online, unde s-a viralizat. În imagini se vede cum fata îl înjură și îl lovește în mod repetat, în timp ce el, încearcă să se apere și o roagă să se oprească, amenințând de mai multe ori că va alerta autoritățile.

Acesta nu este singurul caz de agresiune de acest fel. În urmă cu ceva timp, mai mulți livratori de origine nepaleză s-au confruntat cu agresiuni în țara noastră. În luna august, un tânăr a atacat un cetățean nepalez care livra mâncare. L-a oprit din mers și a început să îl lovească în față cu pumnul. Se pare că atacul a fost motivat de faptul că livratorul este un „invadator”, iar, într-un „spirit civic” greu de înțeles, tânărul a vrut să își apere țara. Agresorul a fost reținut de poliție. VEZI AICI mai multe detalii.

Situație halucinantă pe străzile din Capitală! Un livrator nepalez a fost atacat, fără motiv, de un tânăr

Livrator străin, în comă la spital după ce a fost bătut cu o bucată de lemn și tâlhărit în Cluj-Napoca