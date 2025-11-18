Acasă » Știri » Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după 40 de minute

18/11/2025 | 18:26
În ultima perioadă, tot mai mulți muncitori străini care vin să lucreze în România au trecut prin incidente neplăcute, de la accidente la locul de muncă până la probleme în trafic. Astăzi, un astfel de caz a atras atenția publicului din cauza gravității situației. Un bărbat originar din Nepal, angajat al unei firme de curierat, a fost grav rănit în centrul Bucureștiului, după ce a fost lovit de o mașină și a avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale.

În România, au avut loc tot mai multe incidentele care implică muncitori străini veniți în țara noastră să muncească, de la accidente la job până la probleme în trafic și nu numai. Aceste situații evidențiază provocările cu care se confruntă angajații străini și nevoia ca firmele și autoritățile să acorde o atenție mai mare siguranței și condițiilor pentru ei.

Un bărbat din Nepal a fost implicat într-un accident grav în București

Un bărbat de origine nepaleză, angajat al unei firme de livrări, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost implicat într-un accident în centrul Capitalei. Incidentul s-a produs în zona Timpuri Noi, iar martorii prezenți la fața locului au sunat imediat la 112 pentru a solicita ajutor medical.

Din primele informații obținute în exclusivitate de CANCAN.ro, ambulanța a ajuns la locul accidentului abia după aproximativ 40 de minute de la apel, timp în care curierul a rămas într-o stare gravă. Victimei i s-a acordat îngrijire la fața locului înainte de a fi transportată la spital pentru evaluări și tratament suplimentar. Curierul se poate vedea în fotografie cum este întins pe jos, iar unul dintre polițiști încearcă să-l ajute.

La fața locului au intervenit și patru echipaje de poliție, care au preluat ancheta și au început să strângă informații, inclusiv de la martorii prezenți la accident, pentru a stabili împrejurările exacte. Autoritățile urmează să determine cauzele incidentului și dacă au fost implicate nereguli sau neatenție din partea participanților la trafic.

CITEȘTE ȘI:

Un alt livrator nepalez a fost agresat în Bucureşti! Ce încerca să îi facă un tânăr de 20 de ani. Trecătorii au intervenit imediat!

Livrator srilankez, agresat de doi tineri în Popești Leordeni! A fost bătut cu cablul USB de o fată: „Urcă-te pe aia”

