Acasă » Știri » Emisiunea care revine la PRO TV! Prima ediție are loc pe 4 martie: „Am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre”

Emisiunea care revine la PRO TV! Prima ediție are loc pe 4 martie: „Am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre”

De: Irina Vlad 20/02/2026 | 11:03
Emisiunea care revine la PRO TV! Prima ediție are loc pe 4 martie: „Am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre”

După ce a absentat (motivat) de pe micile ecrane, Dragoș Bucur revine în atenția publicului. Moderatorul își reia locul la cârma emisiunii „Visuri la cheie” de la Pro TV. Prima ediție al celui de-al 12-lea sezon va fi difuzat pe data de 4 martie. 

Zeci de case renovate, sute de familii fericite și mii se vise devenite realitate. Așa arată bilanțul celor 11 sezoane ale emisiunii Visuri la cheie. Alături de echipa de profesioniști formată din Ștefan Costraș, Omid Ghannadi, Cristina Joia și noua colegă, arhitecta Ștefania Delia Costraș, în cel mai longeviv proiect de pe sticlă, Dragoș Bucur este pregătit să schimbe destinele unor noi familii greu încercate de viață.

Emisiunea Visuri la cheie revine la Pro TV/ sursă foto: social media

Dragoș Bucur revine cu Visuri la cheie

În urmă cu aproape 8 luni, Dragoș Bucur și-a anunțat public retragerea din juriul de la Românii au Talent, cel mai probabil pentru a se întoarce cu forțe proaspete în emisiunea Visuri la cheie. Filmările pentru cel de-al 12-lea sezon au început în octombrie 2025, coincidență sau nu, la o lună distanță de când a plecat din echipa „românilor talentați”.

„Inițial această emisiune a fost… doar o emisiune tv, atât pentru mine, cât și pentru cei din spatele camerelor, dar astăzi este cel mai longeviv proiect al meu și al lor și un mod prin care am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre.

Pentru mine, Visuri la cheie e dincolo de o emisiune. Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este un proiect care aduce sprijin unor oameni ce sunt, de cele mai multe ori, adevărate exemple pentru cei din jur. De la copii olimpici, la bunici care ar face orice sacrificiu pentru nepoții lor. Noi ne-am pus pe treabă – sper să fie și vremea de partea noastră”, a spus Dragoș Bucur.

Sezonul 12 al emisiunii Visuri la cheie revine pe micile ecrane începând cu 4 martie 2026, la Pro Tv și pe platforma online Voyo, de la 21:30, după Las Fierbinți. Cei care cunosc persoane aflate în dificultate și care ar putea beneficia de sprijinul echipei pot completa formularul de înscriere disponibil pe inscrieri.protv.ro.

Surpriză colosală pentru Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, chiar după Crăciun! Ce au descoperit în curtea lor. Artista de la Hi-Q a lăcrimat

Visuri la cheie, anulat de Pro TV în 2025. Cea mai mare temere a fanilor s-a adeverit

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Știri
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Știri
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni:...
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Digi 24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement ...
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează ...
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează acum
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ...
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ce am de făcut, am costumul pregătit!”
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu, la cuțite: „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? ...
Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu, la cuțite: „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? Frustrato.” De la ce a pornit scandalul?
Vezi toate știrile
×