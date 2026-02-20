Emisiunea care revine la PRO TV! Prima ediție are loc pe 4 martie: „Am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre”

După ce a absentat (motivat) de pe micile ecrane, Dragoș Bucur revine în atenția publicului. Moderatorul își reia locul la cârma emisiunii „Visuri la cheie” de la Pro TV. Prima ediție al celui de-al 12-lea sezon va fi difuzat pe data de 4 martie.

Zeci de case renovate, sute de familii fericite și mii se vise devenite realitate. Așa arată bilanțul celor 11 sezoane ale emisiunii Visuri la cheie. Alături de echipa de profesioniști formată din Ștefan Costraș, Omid Ghannadi, Cristina Joia și noua colegă, arhitecta Ștefania Delia Costraș, în cel mai longeviv proiect de pe sticlă, Dragoș Bucur este pregătit să schimbe destinele unor noi familii greu încercate de viață.

Dragoș Bucur revine cu Visuri la cheie

În urmă cu aproape 8 luni, Dragoș Bucur și-a anunțat public retragerea din juriul de la Românii au Talent, cel mai probabil pentru a se întoarce cu forțe proaspete în emisiunea Visuri la cheie. Filmările pentru cel de-al 12-lea sezon au început în octombrie 2025, coincidență sau nu, la o lună distanță de când a plecat din echipa „românilor talentați”.

„Inițial această emisiune a fost… doar o emisiune tv, atât pentru mine, cât și pentru cei din spatele camerelor, dar astăzi este cel mai longeviv proiect al meu și al lor și un mod prin care am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre. Pentru mine, Visuri la cheie e dincolo de o emisiune. Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este un proiect care aduce sprijin unor oameni ce sunt, de cele mai multe ori, adevărate exemple pentru cei din jur. De la copii olimpici, la bunici care ar face orice sacrificiu pentru nepoții lor. Noi ne-am pus pe treabă – sper să fie și vremea de partea noastră”, a spus Dragoș Bucur.

Sezonul 12 al emisiunii Visuri la cheie revine pe micile ecrane începând cu 4 martie 2026, la Pro Tv și pe platforma online Voyo, de la 21:30, după Las Fierbinți. Cei care cunosc persoane aflate în dificultate și care ar putea beneficia de sprijinul echipei pot completa formularul de înscriere disponibil pe inscrieri.protv.ro.

