Surpriză colosală pentru Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, chiar după Crăciun! Ce au descoperit în curtea lor. Artista de la Hi-Q a lăcrimat

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au ales, în urmă cu câțiva ani, un drum diferit de cel obișnuit pentru oamenii cunoscuți din lumea artistică. Departe de agitația Capitalei și de presiunea vieții publice, cei doi și-au construit un univers propriu în județul Argeș, în satul Moșteni-Greci, unde trăiesc astăzi în armonie cu natura.

Ambii artiști au o relație profundă cu creația, însă fiecare a ales să o trăiască în felul său. Dana Nălbaru, fostă cântăreață extrem de cunoscută, a decis să se retragă complet din lumina reflectoarelor după ce a realizat că expunerea constantă nu i se potrivește. În Argeș, Dana și Dragoș nu doar că și-au găsit pacea, ci au devenit adevărați gospodari. Cu multă muncă și răbdare, și-au construit o casă primitoare și o curte care reflectă perfect stilul lor de viață

Bucurie mare pentru Dana Nălbaru

Proprietatea lor include o grădină generoasă, pomi fructiferi, un solar pentru legume și mai multe animale, care fac parte din viața de zi cu zi a familiei. Munca pământului nu este pentru ei un hobby ocazional, ci o activitate constantă, în care se implică toți membrii familiei. Copiii sunt încurajați să participe, să înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea, răbdarea și bucuria de a culege roadele muncii proprii.

„Am fost în București. Abia aștept să ajung la țară. O zi în haosul acela e mai mult decât suficient pentru a realiza cât de bună a fost alegerea mutării aproape de natură. Nu, nu avem tot timpul din lume, deși asta sună bine în cântec. Cât avem, însă, hai să fie cu real folos pentru suflet”, a transmis Dana Nălbaru pe Instagram, acum ceva timp.

Un moment deosebit de important pentru familie a fost venirea pe lume a unui nou membru: măgărița din gospodărie a fătat, aducând multă emoție și bucurie în casa lor. Dana Nălbaru este extrem de fericită de acest eveniment, considerând nașterea puiului un simbol al vieții simple și autentice pe care o trăiesc acum. Pentru ea, animalele nu sunt doar parte din gospodărie, ci ființe față de care simte o legătură profundă, iar apariția mânzului a întărit și mai mult sentimentul de apartenență și împlinire.

