Acasă » Știri » Surpriză colosală pentru Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, chiar după Crăciun! Ce au descoperit în curtea lor. Artista de la Hi-Q a lăcrimat

Surpriză colosală pentru Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, chiar după Crăciun! Ce au descoperit în curtea lor. Artista de la Hi-Q a lăcrimat

De: Anca Chihaie 29/12/2025 | 14:40

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au ales, în urmă cu câțiva ani, un drum diferit de cel obișnuit pentru oamenii cunoscuți din lumea artistică. Departe de agitația Capitalei și de presiunea vieții publice, cei doi și-au construit un univers propriu în județul Argeș, în satul Moșteni-Greci, unde trăiesc astăzi în armonie cu natura.

Ambii artiști au o relație profundă cu creația, însă fiecare a ales să o trăiască în felul său. Dana Nălbaru, fostă cântăreață extrem de cunoscută, a decis să se retragă complet din lumina reflectoarelor după ce a realizat că expunerea constantă nu i se potrivește. În Argeș, Dana și Dragoș nu doar că și-au găsit pacea, ci au devenit adevărați gospodari. Cu multă muncă și răbdare, și-au construit o casă primitoare și o curte care reflectă perfect stilul lor de viață

Bucurie mare pentru Dana Nălbaru

Proprietatea lor include o grădină generoasă, pomi fructiferi, un solar pentru legume și mai multe animale, care fac parte din viața de zi cu zi a familiei. Munca pământului nu este pentru ei un hobby ocazional, ci o activitate constantă, în care se implică toți membrii familiei. Copiii sunt încurajați să participe, să înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea, răbdarea și bucuria de a culege roadele muncii proprii.

„Am fost în București. Abia aștept să ajung la țară. O zi în haosul acela e mai mult decât suficient pentru a realiza cât de bună a fost alegerea mutării aproape de natură. Nu, nu avem tot timpul din lume, deși asta sună bine în cântec. Cât avem, însă, hai să fie cu real folos pentru suflet”, a transmis Dana Nălbaru pe Instagram, acum ceva timp.

Un moment deosebit de important pentru familie a fost venirea pe lume a unui nou membru: măgărița din gospodărie a fătat, aducând multă emoție și bucurie în casa lor. Dana Nălbaru este extrem de fericită de acest eveniment, considerând nașterea puiului un simbol al vieții simple și autentice pe care o trăiesc acum. Pentru ea, animalele nu sunt doar parte din gospodărie, ci ființe față de care simte o legătură profundă, iar apariția mânzului a întărit și mai mult sentimentul de apartenență și împlinire.

Măgărița din gospodărie a fătat/foto: captură video
Măgărița din gospodărie a fătat/foto: captură video

Visuri la cheie, anulat de Pro TV în 2025. Cea mai mare temere a fanilor s-a adeverit

Dana Nălbaru a revenit în muzică! Lansează prima ei piesă, după despărțirea de Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu” 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să intervină poliția
Știri
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să…
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Știri
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal…
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
Gandul.ro
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport.ro
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
go4it.ro
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
Gandul.ro
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lidia Buble nu avea loc de Horia Brenciu?! După ani de așteptare, visul devine realitate
Lidia Buble nu avea loc de Horia Brenciu?! După ani de așteptare, visul devine realitate
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să ...
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să intervină poliția
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal ...
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai ...
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni de pe planetă
Test de inteligență | Care este umbra corectă a copacului din imagine?
Test de inteligență | Care este umbra corectă a copacului din imagine?
⁠Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru ...
⁠Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru prețul piperat al cazării pe 3 nopți
Vezi toate știrile
×