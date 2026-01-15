Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât s-au scumpit în două zile

Vești proaste pentru șoferi! Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Este a cincea modificare de preț a carburanților din această lună. Până acum, șoferii au avut parte de patru scumpiri și o ieftinire. Cât a ajuns să coste un litru de benzină sau motorină astăzi, 15 ianuarie 2026.

Prețurile carburanților au crescut, din nou, în această dimineață, 15 ianuarie, în benzinăriile din România, pentru a treia oară la rând. De exemplu, benzinăria Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, afișa de dimineață un preț al benzinei standard de 7,67 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,85 lei pe litru.

Celelalte lanțuri de distribuție a carburanților afișează în general majorări de preț similare sau identice. Așadar, prețul benzinei și al motorinei a crescut cu patru bani pe litru. Este a cincea modificare de preț a carburanților din această lună. Până acum, șoferii au avut parte de patru scumpiri și o ieftinire.

Majorarea de astăzi vine după una identică ce a avut loc în urmă cu două zile, iar înainte de aceasta a mai fost una, tot de 4 bani pe litru, acum cinci zile. Însă, la începutul săptămânii trecute, prețurile scăzuseră, asta după scumpirea masivă care a avut loc la 1 ianuarie, generată de majorarea accizelor.

Carburanții, tot mai scumpi în România

După majorare accizei de la 1 ianuarie, impusă de Guvern, România a intrat în jumătatea superioară a clasamentului european al prețurilor la carburanți, potrivit ultimelor date ale Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al prețurilor la carburanți al Comisiei Europene.

Mai exact, prețul mediu al benzinei standard de 95 a ajuns în România echivalentul a aproape 1,49 euro pe litru. Acest preț este încă sub media europeană ponderată, dar țara noastră a coborât pe locul 17 în ceea ce privește clasamentul prețurilor la benzină, ordonat crescător. Ceea ce înseamnă că benzina a ajuns în România mai scumpă decât în țări ca Suedia, Austria sau Spania.

Același lucru este valabil și în cazul motorinei. Prețul mediu a ajuns aproape de 1,53 euro pe litru, încă sub media europeană ponderată (1,545 euro). Și în acest caz, România a ajuns pe locul 17 în clasamentul european crescător al prețurilor. Ceea ce înseamnă că motorina este mai scumpă în România decât în țări precum Ungaria, Bulgaria, Austria, Spania sau Grecia.

