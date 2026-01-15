Acasă » Știri » Puțini șoferi știu rolul acestui buton. Cum se folosește, de fapt

De: Alina Drăgan 15/01/2026 | 17:35
Puțin sunt șoferii care își cunosc așa cum trebuie mașina și o folosesc la capacitate maximă. Autoturismele sunt echipate cu o serie de funcții și butoane menite să facă fiecare călătorie mai confortabilă, însă nu mulți știu să le folosească așa cum trebuie. De exemplu, un buton este adesea trecut cu vederea de șoferi, deși joacă un rol esențial în menținerea confortului și calității aerului din mașină.

Butonul din mașină pe care mulți șoferi îl ignoră este cel de recirculare a aerului condiționat. Mulți îl ignoră, chiar dacă acesta poate schimba considerabil confortul din mașină. Când este bine să activezi acest buton?

Butonul de recirculare a aerului condiționat se folosește, în special, vara. Nu e o setare pe care să vrei să o folosești în timpul iernii. Atunci când e activat, acest buton declanșează un proces prin care aerul din interiorul mașinii este preluat și recirculat. În acest caz, nu se preia aerul de afară.

Asta înseamnă că în zilele toride de vară, acest buton este soluția ideal pentru o răcire optimă și rapidă a interiorului mașinii. Mai exact, în loc ca sistemul de aer condiționat să preia aerul cald de afară și să încerce să-i scadă temperatura, aerul din interior va fi recirculat și răcit mult mai rapid.

Astfel, mașina va rămâne rece pentru mai mult timp, la o intensitate mai ridicată. Mai mult, sistemul de aer condiționat al mașinii nu va mai fi atât de suprasolicitat, ceea ce îi va crește și durata de viață. De asemenea, scade și consumul. Pe scurt, numai avantaje.

Un alt avantaj extrem de important al folosirii acestui buton apare atunci când ești blocat în trafic. În acest caz, sistemul de aer condiționat preia aerul de afară cu tot cu noxele și monoxidul de carbon din trafic. Ei bine, specialiștii spun că recircularea aerului în asemenea cazuri te poate scăpa de aproximativ 20% din noxe.

Atenție, acest buton nu se folosește încontinuu. Din când în când, va trebui oprit întrucât calitatea și cantitatea de oxigen din mașină vor scădea dacă e utilizat continuu. Este nevoie de câteva pauze scurte la intervale regulat.

