Ce este obligatoriu să ai în mașină când ninge. Puțini șoferi știu

Vremea rea a acaparat România. Acum, când pleci la drum, principala ta grijă e să ai mașina echipată corespunzător. Nu trebuie să îți lipsească anvelopele de iarnă, o trusă de prim ajutor, dar și alte obiecte, cum ar fi o roată de rezervă și vesta reflectorizantă.

În general, e indicat să ai o trusă medicală omologată, care include pansamente sterile, mănuși, foarfecă, folie izotermă și dezinfectant. Consultă periodic data de expirare, trusele cu produse expirate atrag sancțiuni.

Ce este obligatoriu să ai în mașină când ninge

Indiferent de cât de scurt e drumul pe care îl faci, păstrează două două triunghiuri reflectorizante în portbagaj (ECE R27). Dacă ai probleme pe perioada călătoriei, plasează triunghiurile la distanța corectă — minim 30 m în localitate, între 50 și 100 m în afara localității, ca ceilalți să fie avertizați.

Verifică valabilitatea și starea stingătorului auto, mulți descoperă la control că e uzat. Pentru autoturisme este de regulă tip P1 (1 kg) sau P2 (2 kg) cu pulbere ABC. Folosește vestă reflectorizantă la fiecare oprire pe carosabil!

Ce riști dacă nu ai anvelope de iarnă

Dacă nu ți-ai montat cauciurile de iarnă sau nu ai dintre cele destinate tuturor sezoanelor, riști o amendă faculoasă. Aceasta se situează între 1.822,5 lei – 4.050 de lei.

„Șoferii care circulă pe drumurile publice, unde drumurile sunt acoperite cu zăpadă, și nu au montate cauciucurile de iarnă pot primi sancțiune cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă, respectiv între 1.822,5 lei – 4.050 de lei”, a declarat Bogdan Ghebaur, pentru Digi24.

Ce amendă iei dacă nu ai trusă medicală

Trusa medicală nu trebuie să îți lipsească, de asemenea din vehicul, pentru că drumurile publice nu sunt niciodată sigure. Și aici amenzile pot varia între 810 lei și 1012,5 lei.

„Potrivit legislației rutiere în vigoare (Art. 8 din OUG nr. 195/2002) pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele (cu excepţia celor din categoriile AM, A1, A2 şi A, tractoarele agricole sau forestiere şi tramvaiele) trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu. Toate acestea trebuie să fie omologate. Nerespectarea acestei obligații se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni. Șoferii pot lua 4 sau 5 puncte-amendă, putând fi aplicate amenzi cuprinse între 810 lei și 1012,5 lei. Șoferii au posibilitatea de plată (a amenzii) în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. În acest termen, vor plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv 405 lei. Legea nu prevede puncte penalizare, ca măsură contravențională complementară pentru o astfel de faptă. Existența acestor dotări auto obligatorii în autoturism nu este una formală. În situații deosebite, devin instrumente importante ce duc la creșterea gradului de siguranță rutieră și la protecția tuturor participanților la trafic”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

