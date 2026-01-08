Taxă înmatriculare mașină 2026. Cât trebuie să plătești dacă îți cumperi un automobil

Cei care se gândesc să își achiziționeze un automobil în 2026 trebuie să fie bine pregătiți din punct de vedere financiar. Pe plângă prețul de achiziție propriu-zis al mașinii, proprietarii trebuie să scoată bani frumoși din buzunar și pentru înmatricularea mașinii. Cât costă taxa de înmatriculare în 2026?

Cei mai mulți români se orientează către mașini second hand, iar pentru a înmatricula un astfel de autoturism, proprietarii trebuie să scoată destul de mulți bani din buzunar, căci procesul presupune mai multe cheltuieli obligatorii. Taxele principale includ certificatul de înmatriculare, plăcuțele de înmatriculare și posibil o verificare tehnică, iar lista continuă.

Taxă înmatriculare mașină 2026

Înmatricularea unei mașini second hand în 2026 implică diverse costuri obligatorii. Iar proprietarii trebuie să scoată bani frumoși din buzunar. Principalele taxe includ certificatul de înmatriculare, care costă 49 lei și plăcuțele de înmatriculare standard, 40 lei/set.

Cei care preferă un număr special, trebuie să scoată și mai mulți bani de buzunar, în acest caz taxa ajunge la 85 lei. Iar pentru păstrarea unui număr existent, cei interesați trebuie să achite 60 lei. De asemenea, în funcție de tipul plăcuțelor, costurile variază: plăcuțele tip A (110x520mm) costă 26 lei/bucată, cele tip B (200x340mm) sunt 27 lei, iar pentru motociclete (tip C) prețul este de 22 lei.

Iar toate aceste costuri sunt doar începutul. Proprietarii au nevoie și de o asigurare RCA, care pornește de la minimum 300 lei/an. Mai mult, pentru verificarea la Registrul Auto Român (RAR) românii trebuie să mai scoată din buzunar aproximativ 450 lei. La acestea se mai adaugă și inspecția tehnică periodică (ITP), care costă în jur de 150 lei.

Este de menționat și faptul că pentru mașinile importate, costurile cresc semnificativ, ajungând la 850-1.100 lei. Acestea includ autorizația provizorie, care costă 13 lei, plăcuțele provizorii (40 lei) și verificarea RAR care variază între 740-1.650 lei, în funcție de tonaj și proveniență.

La toate acestea, de la 1 ianuarie 2026 se adaugă o nouă taxă de poluare. Aceasta va fi aplicată atât la înmatriculare, cât și anual, fiind diferențiată în funcție de norma Euro și vechimea mașinii. Pentru mașinile Euro 6 impozitul va crește ușor (de la 35 la 37 lei), însă pentru cele Euro 2, este de la 117 lei la aproximativ 1.900 lei anual.

Așadar, procesul de înmatriculare a unei mașini second hand are un cost ce depășește frecvent 1.000 de lei. Iar autovehiculele importate necesită cheltuieli suplimentare pentru verificarea RAR, care poate ajunge la 1.650 lei pentru mașinile cu tonaj mare.

