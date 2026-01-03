Categoria de tineri din România care pot face școala de șoferi gratis. Cine acoperă finanțarea

Începând cu anul 2026, pentru o categorie de tineri din România se deschide posibilitatea de a urma școala de șoferi fără a suporta costurile integrale. Această oportunitate vine în sprijinul celor care provin din medii vulnerabile și pentru care obținerea permisului de conducere poate face diferența între șomaj și un loc de muncă stabil

Inițiativa este derulată de Fundația Pentru Comunitate, cu susținerea financiară a MOL România, și are ca scop facilitarea accesului la permisul de conducere pentru cei care își pot îmbunătăți perspectivele profesionale prin această calificare. Selecția se face pe baza unui dosar și a unui concurs de proiecte, iar termenul final pentru depunerea aplicațiilor este 27 ianuarie 2026.

Programul este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, proveniți din medii dezavantajate, care sunt elevi sau au absolvit liceul, școala profesională ori școala generală. Aplicațiile pot fi trimise în perioada 27 noiembrie 2025 – 27 ianuarie 2026, fie online, fie prin poștă, respectând cerințele stabilite de organizatori.

Sprijinul financiar poate acoperi total sau parțial costurile pentru obținerea permisului de conducere categoria B, C sau D, dar și pentru alte categorii speciale, în funcție de necesitățile profesionale ale aplicantului. De asemenea, sunt eligibile și cheltuielile pentru obținerea certificatului de competență profesională necesar anumitor categorii. Este important de menționat că, pentru categoriile D și DE, înscrierea la școala de șoferi este permisă doar începând cu vârsta de 21 de ani.

Cum te poți înscrie

Un aspect esențial îl reprezintă completarea corectă și trimiterea la timp a dosarului, deoarece aplicațiile incomplete sau întârziate nu sunt luate în considerare. Evaluarea dosarelor este realizată de experți în educație și asistență socială, care analizează rezultatele școlare, motivația exprimată în scrisoare și contextul social. Candidații sunt încurajați să argumenteze clar modul în care permisul de conducere le poate facilita accesul la un loc de muncă sau avansarea profesională.

După semnarea contractului, înscrierea la școala de șoferi trebuie făcută în termen de o lună, iar finalizarea pregătirii este prevăzută până la 31 octombrie 2026. Rezultatele finale vor fi făcute publice până la finalul lunii februarie 2026, iar beneficiarii vor fi anunțați în luna martie.

