Aproape 300 de km noi de autostradă în România, în 2026. Anul record al infrastructurii rutiere

De: Anca Chihaie 08/01/2026 | 14:09
Anul 2026 se conturează ca unul istoric pentru infrastructura rutieră din România, cu deschiderea a sute de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Conform estimărilor, până la 284 de kilometri de drumuri rapide ar putea fi dați în circulație, marcând cel mai ambițios program de dezvoltare rutieră din ultimii ani. Această creștere spectaculoasă vine după performanțe notabile în 2024 și 2025, când au fost inaugurați 195, respectiv 146 de kilometri de autostradă și drum expres.

În prezent, România dispune de o rețea rutieră rapidă de aproximativ 1.416 kilometri în exploatare. La această infrastructură se adaugă contractele aflate în execuție sau în faza de proiectare, care însumează peste 840 de kilometri, și alte 486 de kilometri de drumuri pentru care lucrările sunt în licitație. Această combinație de proiecte aflate în diferite stadii permite un ritm accelerat de deschidere a traseelor rutiere în 2026, transformând anul într-unul cu adevărat record.

Principalele loturi de drumuri care vor fi finalizate provin dintr-o serie de proiecte începute în 2024 și 2025, dar și din șantiere cu termen de finalizare în 2026 și chiar 2027. Printre acestea se numără diverse segmente ale autostrăzilor A0, A3 și A7, precum și drumuri expres care au întâmpinat întârzieri din cauza complexității lucrărilor sau a unor conexiuni incomplete. De asemenea, un aspect remarcabil este că 2026 va aduce și primul tunel rutier din rețeaua națională, un pas important în modernizarea infrastructurii și în reducerea timpului de parcurs pe anumite coridoare strategice.

Deși 2026 se anunță un an cu realizări istorice, nu toate proiectele majore vor fi gata. Secțiunea A1 Margina–Holdea, foarte așteptată, va rămâne nefinalizată, lucrările la tuneluri fiind estimate să fie terminate abia în vara anului viitor. Construcția completă și deschiderea traficului pe acest tronson sunt programate, în prezent, pentru 2027, fiind necesar încă un an de lucrări după încheierea săpăturilor.

În ceea ce privește calendarul inaugurărilor, proiectele variază ca dimensiune și complexitate. Unele secțiuni mai scurte și mai simple ar putea fi deschise în primăvară, iar altele, mai mari sau mai complexe, inclusiv pasaje și viaducte, sunt programate pentru vară sau toamnă. În total, estimările indică că 2026 va aduce peste 240 km de drumuri noi, iar scenariul cel mai optimist se apropie de 284 km. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de anii anteriori și poziționează România pe o traiectorie accelerată de dezvoltare a infrastructurii rutiere.

