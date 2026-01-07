Acasă » Știri » Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această decizie

Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această decizie

De: David Ioan 07/01/2026 | 18:11
Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această decizie

Un detaliu aparent minor riscă să devină o problemă costisitoare pentru locuitorii din Cluj-Napoca. Începând din această primăvară, proprietarii care nu au montat vizibil numărul imobilului pot fi sancționați de Poliția Locală, amenzile putând ajunge până la 500 de lei.

Autoritățile justifică măsura prin necesitatea de a facilita accesul rapid al echipajelor de intervenție, în situații în care fiecare minut poate influența decisiv rezultatul unei misiuni.

Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat

Un exemplu vine chiar din partea celor care se confruntă zilnic cu astfel de dificultăți. Mircea, șofer SMURD cu aproape două decenii de experiență, a participat la mii de intervenții și spune că lipsa numerelor de pe case a îngreunat de multe ori localizarea apelanților. În astfel de cazuri, timpul pierdut poate avea consecințe dramatice.

„Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv”, a declarat plt. adj. Mircea Șerban, comandant de echipaj ISU.

Pentru a evita astfel de întârzieri, administrația locală din Cluj-Napoca a decis să intensifice verificările și să aplice sancțiuni proprietarilor care nu afișează corect adresa. Orașul se află într-o continuă dezvoltare, iar ritmul accelerat al construcțiilor a complicat suplimentar identificarea imobilelor.

Oraşul în care se aplică amenzi uriaşe pentru cei care nu au numărul casei afişat

Cele mai mari dificultăți sunt raportate în cartierele noi, unde numerotarea locuințelor nu urmează întotdeauna o ordine logică. Modul în care au fost parcelate terenurile sau extinderile ulterioare ale străzilor au dus la situații în care găsirea unei adrese devine un proces anevoios. Poliția Locală va verifica dacă plăcuțele sunt amplasate la vedere, iar amenzile vor varia între 200 și 500 de lei.

Orașul din România unde s-a luat această decizie

Proprietarii au la dispoziție două opțiuni: pot confecționa singuri plăcuțele, respectând normele stabilite de autorități, sau pot solicita emiterea lor direct de la primărie. Municipalitatea a stabilit și un termen-limită pentru conformare.

„Până pe 31 martie toţi cetăţenii pot beneficia gratuit şi fără amendă. Am dat un termen de şase luni de zile. Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege”, a transmis Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Reguli similare sunt în vigoare și în alte orașe mari, precum Timișoara sau Brașov, însă acolo nu au fost aplicate sancțiuni până în prezent. Situația diferă în Oradea, unde, în ultimii patru ani, autoritățile au emis aproape 3.000 de amenzi pentru lipsa numerelor de pe case sau apartamente.

CITEŞTE ŞI: Prețul real al unui metru cub de gaz în România, în 2026. Cum se calculează costul

Produs alimentar pentru copii, retras de urgență! Poate cauza toxiinfecţii severe şi probleme gastrointestinale. Alertă ANSVSA

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic
Știri
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic
Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical
Știri
Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8 ianuarie. Ce vacanțe mai sunt în anul școlar 2025-2026
Mediafax
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8...
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă”
Gandul.ro
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o capitală europeană din cauza traficului intens
Mediafax
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a golit repede
go4it.ro
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă”
Gandul.ro
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic
Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical
Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: ...
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: „Avea bănişori”
Gabriela Szabo, maraton pe coridoarele din mall! Fosta campioană olimpică nu a ratat ofertele de început ...
Gabriela Szabo, maraton pe coridoarele din mall! Fosta campioană olimpică nu a ratat ofertele de început de an
Femeie de 47 de ani, găsită moartă în cazarea din vacanța de iarnă. A mers de două ori la Camera ...
Femeie de 47 de ani, găsită moartă în cazarea din vacanța de iarnă. A mers de două ori la Camera de Gardă, dar medicii au trimis-o acasă
Prețul real al unui metru cub de gaz în România, în 2026. Cum se calculează costul
Prețul real al unui metru cub de gaz în România, în 2026. Cum se calculează costul
Vezi toate știrile
×