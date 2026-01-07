Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această decizie

Un detaliu aparent minor riscă să devină o problemă costisitoare pentru locuitorii din Cluj-Napoca. Începând din această primăvară, proprietarii care nu au montat vizibil numărul imobilului pot fi sancționați de Poliția Locală, amenzile putând ajunge până la 500 de lei.

Autoritățile justifică măsura prin necesitatea de a facilita accesul rapid al echipajelor de intervenție, în situații în care fiecare minut poate influența decisiv rezultatul unei misiuni.

Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat

Un exemplu vine chiar din partea celor care se confruntă zilnic cu astfel de dificultăți. Mircea, șofer SMURD cu aproape două decenii de experiență, a participat la mii de intervenții și spune că lipsa numerelor de pe case a îngreunat de multe ori localizarea apelanților. În astfel de cazuri, timpul pierdut poate avea consecințe dramatice.

„Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv”, a declarat plt. adj. Mircea Șerban, comandant de echipaj ISU.

Pentru a evita astfel de întârzieri, administrația locală din Cluj-Napoca a decis să intensifice verificările și să aplice sancțiuni proprietarilor care nu afișează corect adresa. Orașul se află într-o continuă dezvoltare, iar ritmul accelerat al construcțiilor a complicat suplimentar identificarea imobilelor.

Cele mai mari dificultăți sunt raportate în cartierele noi, unde numerotarea locuințelor nu urmează întotdeauna o ordine logică. Modul în care au fost parcelate terenurile sau extinderile ulterioare ale străzilor au dus la situații în care găsirea unei adrese devine un proces anevoios. Poliția Locală va verifica dacă plăcuțele sunt amplasate la vedere, iar amenzile vor varia între 200 și 500 de lei.

Orașul din România unde s-a luat această decizie

Proprietarii au la dispoziție două opțiuni: pot confecționa singuri plăcuțele, respectând normele stabilite de autorități, sau pot solicita emiterea lor direct de la primărie. Municipalitatea a stabilit și un termen-limită pentru conformare.

„Până pe 31 martie toţi cetăţenii pot beneficia gratuit şi fără amendă. Am dat un termen de şase luni de zile. Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege”, a transmis Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Reguli similare sunt în vigoare și în alte orașe mari, precum Timișoara sau Brașov, însă acolo nu au fost aplicate sancțiuni până în prezent. Situația diferă în Oradea, unde, în ultimii patru ani, autoritățile au emis aproape 3.000 de amenzi pentru lipsa numerelor de pe case sau apartamente.

