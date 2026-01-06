Toți proprietarii de apartament trebuie să achite această sumă: „Este un document oficial, cu valoare juridică”

Vești importante pentru toți românii care stau la bloc! Pe lângă utilitățile proprii pe care aceștia trebuie să le plătească, există și reguli clare în privința cheltuielilor comune. Toate detaliile în articol.

Viața la bloc vine cu o serie strictă de reguli și îndatoriri pe care locatarii le au. De la ore de liniște, până la curățenia pe care sunt obligați să o păstreze în fața ușii lor, românii au multe aspecte de respectat. Cheltuielile lunare se numără printre acestea și sunt centralizate în lista de plată din care fiecare proprietar află exact cât are de achitat.

Toți proprietarii de apartament trebuie să achite această sumă

Asociația de proprietari are un rol foarte important și ajută la o bună înțelegere între locatari și plata la timp a tuturor utilităților. Aceasta are rolul de a administra părțile comune ale clădirii și de a se gestiona relația cu furnizorii de servicii.

Printre cheltuielile comune se numără liftul, casa scării, instalațiile comune, subsolul sau chiar acoperișul. Toate acestea sunt suportate de absolut toți locatarii. Prin urmare, asociația centralizează toate obligațiile financiare într-un document unic și devine reprezentantul legal al proprietarilor în raport cu furnizorii.

„Acoperișul, subsolul, casa scării, liftul, instalațiile comune, toate sunt responsabilitatea tuturor proprietarilor, iar asociația există tocmai pentru a gestiona corect aceste părți comune. Nu este un simplu tabel, ci un documental oficial, cu valoare juridică.”, a spus Gelu Pușcaș, avocat pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.

Lista de plată este realizată de administrator după un model stabilit prin lege. De asemenea, el este obligat să respecte aspecte precum data afișării, termenul scadent și detalierea sumelor pe categorii de cheltuieli.

Există o soluție pentru toți proprietarii care consideră că sumele afișate nu sunt corecte. Aceștia pot formula o contestația în termen de 10 zile de la afișarea listei, iar conducerea asociației trebuie să ofere un răspuns în același interval de timp.

„Lista de plată arată exact ce sumă datorează fiecare proprietar, pentru luna respectivă.”, a mai spus avocatul.

