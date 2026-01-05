Acasă » Știri » Locatarii care nu sunt obligați să-și plătească întreținerea. Asociația de proprietari nu îi poate da în judecată

De: Irina Vlad 05/01/2026 | 11:28
Locatarii care nu sunt obligați să-și plătească întreținerea. Asociația de proprietari nu îi poate da în judecată/ sursă foto: Freepik.com

În România există o anumită categorie de locatari care nu pot fi trași la răspundere dacă nu plăteasc întreținerea. De asemenea, nu pot fi executați silit și nici amendați. Cine sunt aceștia, de fapt?

Există locatari care nu pot fi obligați să plătească întreținerea cu lunile. Legea este de partea lor, iar în cazul unor restanțe, aceștia nu pot fi dați în judecată, amendați sau executați silit.

Cine sunt locatarii care nu sunt obligați să plătească întreținerea

Este vorba despre locatarii care stau în chirie. Aceștia nu sunt membri ai asociaților de proprietari, deci nu pot fi acționați în judecată în cazul în care nu plătesc întreținerea. În cazul lor, proprietarul locuinței este cel care preia restanțele și responsabilitățile aferente.

În cazul în care sunt dați în judecată pentru neplată, proces care poate dura ani, în cazul în care asociația de proprietari are câștig de cauză, proprietarii sunt obligați să achite de bună voie sumele restante. În caz contrat, pentru recuperarea prejudiciului, aceștia riscă să fie executați silit.

Potrivit Legii nr. 196/2018, asociația de Proprietari are raport juridic doar cu propietarul nu cu persoana care locuiește efectiv în apartament. Legea nu permite asociației să le ceară bani chiriașilor. Atunci când există astfel de situații neplăcute, problema neplății cheltuielilor de întreținere de către chiriaș afectează toți locatarii din imobil. Agentul teric este oprit și blocul rămâne fără apă caldă sau apă curentă.

Chiariașii care nu plătesc întreținerea încalcă clauzele contractului de închiriere, iar proprietarul are dreptul de a-l acționa în judecată și să ceară plata datoriilor. În cazul locatarilor care nu au semnat un contract de închiriere, recuperarea datoriilor de către proprietar devine mai dificilă, însă nu imposibilă, demersurile fiind mai complexe, de lungă durată și de obicei în prezența unui avocat.

