O româncă de 75 de ani cerșește în Germania pentru a-și întreține familia: „Am plecat din România în 2020 după ce a murit soțul meu.”

Dacă vârsta de 75 de ani ar trebui să fie cea la care stai liniștit în căminul tău după o viață întreagă de muncă, te joci cu nepoții și îți petreci timpul cu copiii tăi, acesta nu este și cazul unei românce care cerșește în Germania pentru a se întreține. Cum a ajuns în această situație? Toate detaliile în articol.

Povestea româncei a devenit cunoscută rapid. Rosa (un nume fictiv pentru protejarea identității) a mărturisit că merge în fiecare iarnă în Germania, de aproximativ 5 ani, pentru a strânge bani din cerșit. Astfel, ea reușește să se întrețină pe perioada în care stă acolo și să adune ceva și pentru lunile pe care le petrece în România.

O româncă de 75 de ani cerșește în Germania pentru a-și întreține familia

Aceasta a spus că iernile ei sunt petrecute pe străzile din Köln, iar cealaltă perioadă a anului acasă, la Făgăraș. Rosa a mărturisit că această situație a început în anul 2020, după ce soțul ei a murit. Pentru că bărbatul era cel care susținea familia atunci când era în viață, femeia s-a văzut nevoită să facă ceva, așa că s-a dus în orașul unde fiica ei lucrează pentru o firmă de curățenie.

„Pentru prima dată am venit la Köln în 2020, la scurt timp după ce a murit soțul meu. În România, soțul meu ne ținea familia pe linia de plutire cu munci ocazionale. Una dintre fiicele mele și-a găsit de lucru la o firmă de curățenie în Köln și m-a adus aici.”

Inițial, ea s-a angajat alături de fiica ei la curățenie, dar efortul a fost prea mare pentru vârsta ei.

„Nu mai aveam bani și nu mai puteam încălzi casa iarna. Așa că am decis să vin și eu la Köln. La început am făcut curățenie, ca fiica mea, dar munca a fost prea grea pentru mine. Nu am rezistat mult fizic.”, a spus Rosa.

Disperarea a împins-o către acest gest, după ce a văzut mai mulți oameni care cerșeau în centrul orașului.

„Prima dată a fost foarte greu. Mi-a fost rușine, am plâns.”

În prima ei zi, Rosa a spus că a strâns bani cât pentru mai multe zile. Începând de atunci, ea își petrece patru luni pe an pe străzile din Germania, între orele 10:30-15:00. În acest interval, femeia reușește să strângă între 7 și 35 de euro pe zi, iar sumele cresc în lunile mai bune.

„Dacă merge bine, îmi ajunge pentru mâncare, chirie și pentru vreo 50 de euro pe lună, pe care îi pot pune deoparte pentru România.”, a mai spus ea.

