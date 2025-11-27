Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă

Mirela, o româncă din Turnu Măgurele, a decis să își împărtășească cu oamenii prin ce a trecut atunci când s-a stabilit în Spania. Ajunsă la doar 12 ani în Valladolid, femeia încă nu a reușit să se integreze complet în comunitate, după 20 de ani. Află toate detaliile în articol!

Mirela Alan este femeia care s-a născut în Turnu Măgurele în anul 1994 și care trăiește de aproape 20 de ani în Valladolid, un oraș din Spania. Cu toate că și-a trăit viața mai mult acolo decât a făcut-o în țara ei natală, românca mărturisește că nici acum nu a reușit să uite începutul dureros prin care a trecut atunci când s-a mutat.

Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania

Primul moment stânjenitor prin care a trecut printre străini a fost chiar în timpul primului ei curs din Tordesillas, atunci când profesorul a intrat în clasă. Obișnuită să se ridice în picioare pentru a saluta profesorul, așa cum se practică în România, Mirela a procedat la fel și acolo. Acest gest nu a fost apreciat, ba dimpotrivă, din cauză că a fost singura care a făcut asta, copiii au ironizat-o.

„Don José a rămas uimit, dar colegii au râs și m-au criticat. A fost prima dată când am simțit respingere”, a spus femeia.

A urmat o perioadă extrem de dificilă, mai ales pentru un copil la acea vârstă. Timp de 2 ani, pentru că este româncă, Mirela s-a confruntat cu bullying.

„Am suferit bullying. Palme la ceafă în autobuz, lucruri aruncate în clasă, insulte ca ‘p*ta rumana, vete a tu país’, ‘ce urât miroși’, ‘ce urât te îmbraci’. Nu înțelegeam de ce se purtau așa cu mine”, a mai spus ea.

Deși a reușit să învețe limba spaniolă repede, acest lucru nu a scutit-o de diferențe.

„Patru colegi mă hărțuiau, iar restul clasei mă ignora complet.”, a spus Mirela.

Ca majoritatea copiilor aflați în astfel de situații, Mirela a ales să țină în ea și să nu le spună părinților prin ce trece. Când în sfârșit a prins curaj, în al treilea an de când se mutase, românca a început să le răspundă înapoi pentru a se apăra. De-abia atunci s-a încheiat hărțuirea.

„Am început să le răspund, să îi iau peste picior și, culmea, asta a funcționat. Hărțuirea s-a oprit”, a spus Mirela.

Astăzi, Mirela locuiește în Boecillo alături de partenerul ei care este originar din Valladolid și este calificată în managementul unităților de cazare.

CITEȘTE ȘI:

Detalii noi despre moartea Vasilicăi Potincu, românca de 35 de ani ucisă de un italian. Ce au găsit anchetatorii acasă la criminal

Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt