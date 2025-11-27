Acasă » Știri » Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă

Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă

De: Denisa Iordache 27/11/2025 | 15:45
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă

Mirela, o româncă din Turnu Măgurele, a decis să își împărtășească cu oamenii prin ce a trecut atunci când s-a stabilit în Spania. Ajunsă la doar 12 ani în Valladolid, femeia încă nu a reușit să se integreze complet în comunitate, după 20 de ani. Află toate detaliile în articol!

Mirela Alan este femeia care s-a născut în Turnu Măgurele în anul 1994 și care trăiește de aproape 20 de ani în Valladolid, un oraș din Spania. Cu toate că și-a trăit viața mai mult acolo decât a făcut-o în țara ei natală, românca mărturisește că nici acum nu a reușit să uite începutul dureros prin care a trecut atunci când s-a mutat.

Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania

Primul moment stânjenitor prin care a trecut printre străini a fost chiar în timpul primului ei curs din Tordesillas, atunci când profesorul a intrat în clasă. Obișnuită să se ridice în picioare pentru a saluta profesorul, așa cum se practică în România, Mirela a procedat la fel și acolo. Acest gest nu a fost apreciat, ba dimpotrivă, din cauză că a fost singura care a făcut asta, copiii au ironizat-o.

Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Don José a rămas uimit, dar colegii au râs și m-au criticat. A fost prima dată când am simțit respingere”, a spus femeia.

A urmat o perioadă extrem de dificilă, mai ales pentru un copil la acea vârstă. Timp de 2 ani, pentru că este româncă, Mirela s-a confruntat cu bullying.

„Am suferit bullying. Palme la ceafă în autobuz, lucruri aruncate în clasă, insulte ca ‘p*ta rumana, vete a tu país’, ‘ce urât miroși’, ‘ce urât te îmbraci’. Nu înțelegeam de ce se purtau așa cu mine”, a mai spus ea.

Deși a reușit să învețe limba spaniolă repede, acest lucru nu a scutit-o de diferențe.

„Patru colegi mă hărțuiau, iar restul clasei mă ignora complet.”, a spus Mirela.

Ca majoritatea copiilor aflați în astfel de situații, Mirela a ales să țină în ea și să nu le spună părinților prin ce trece. Când în sfârșit a prins curaj, în al treilea an de când se mutase, românca a început să le răspundă înapoi pentru a se apăra. De-abia atunci s-a încheiat hărțuirea.

„Am început să le răspund, să îi iau peste picior și, culmea, asta a funcționat. Hărțuirea s-a oprit”, a spus Mirela.

Astăzi, Mirela locuiește în Boecillo alături de partenerul ei care este originar din Valladolid și este calificată în managementul unităților de cazare.

CITEȘTE ȘI:

Detalii noi despre moartea Vasilicăi Potincu, românca de 35 de ani ucisă de un italian. Ce au găsit anchetatorii acasă la criminal

Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Știri
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o…
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
Știri
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru...
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!”
Adevarul
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film...
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul ...
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
BANC | Englezul și polițistul român
BANC | Englezul și polițistul român
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?
Vezi toate știrile
×