Ce salariu are un român care culege portocale în Spania. Cât câștigă lunar, de fapt

Spania este recunoscută la nivel european pentru livezile sale bogate de portocale și mandarine, iar angajatorii atrag numeroși muncitori sezonieri inclusiv români. Perioada este de aproximativ opt luni, din octombrie până în mai, fiind perioada de recoltare a fructelor. Ce venit lunar se poate câștiga în peninsulă!

Spania se numără printre cele mai importante țări producătoare de citrice din Europa, fiind renumită pentru plantațiile sale întinse de portocale și mandarine. În regiunile Valencia și Castellón se cultivă anual tone de fructe care ajung să fie exportate și în alte state. Perioada de recoltare este cuprinsă între octombrie și mai, când mii de angajați, inclusiv români, care muncesc de zor pentru a culege portocale și mandarine.

Deși la prima vedere pare o activitate simplă, culesul portocalelor presupune un efort fizic considerabil. Angajatorii spanioli caută persoane rezistente, dispuse să rămână până la finalul sezonului și să nu renunțe după câteva luni de lucru. Din acest motiv, mulți agricultori preferă să angajeze români, care sunt apreciați pentru seriozitatea lor.

Ce salariu primește un angajat

Cele mai avantajoase oferte sunt adresate bărbaților și cuplurilor care decid să se stabilească împreună pe perioada culesului, astfel încât să își poată asigura un venit consistent pentru familie. Programul de lucru este gândit să le permită pauze regulate pentru odihnă, iar condițiile de cazare sunt destul de bune și avantajoase.

Salariile lunare pot varia între 1.700 și 2.400 de euro pe lună, în funcție de angajator și de eficiența fiecărui muncitor. În multe situații, plata se face în funcție de cantitatea recoltată, calculată la suta de kilograme. De asemenea, unii fermieri stimulează performanța prin bonusuri suplimentare, ceea ce face ca veniturile să fie și mai atractive.

CITEȘTE ȘI: Cât câștigă lunar Alexandru, un jandarm de 23 de ani. Statul îi plătește o parte din rata de la casă

Cât a plătit o româncă pentru o masă cu 5 feluri de mâncare, în Valencia? Când a văzut nota de plată, a rămas mască