Cât câștigă lunar Alexandru, un jandarm de 23 de ani. Statul îi plătește o parte din rata de la casă

Un fluturaș de salariu al unui jandarm tânăr din România a atras atenția internauților, după ce a fost prezentat de influencerul Laurențiu. Veniturile acestuia, chiar la început de carieră, au generat dezbateri despre salariile din sectorul public și avantajele pe care le oferă statul angajaților săi.

Influencerul Laurențiu, cunoscut pentru analiza veniturilor bugetarilor, a deschis o amplă dezbatere pe tema diferențelor dintre sectorul public și cel privat. De această dată, în centrul atenției s-a aflat un jandarm tânăr, în vârstă de doar 23 de ani, aflat la început de carieră în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

„Hai să vedem ce salariu are un jandarm la 23 de ani, care lucrează de 2,5 ani la Ministerul de Interne”, spune Laurențiu în deschiderea materialului video.

Conform informațiilor prezentate, Alexandru a absolvit Școala de Subofițeri Jandarmi din Fălticeni, un program de formare cu durata de un an. După finalizarea studiilor, a fost încadrat direct în structurile operative și, de mai bine de doi ani, participă la misiuni ce implică nopți nedormite, ture de weekend și prezență în serviciu chiar și în zile de sărbătoare legală.

Ce salariu are jandarmul Laurențiu

Deși beneficiază de compensație pentru chirie, Alexandru a decis să facă un credit ipotecar pe 30 de ani pentru achiziționarea unui apartament. Suma primită lunar de la stat este folosită pentru plata ratei, facilitându-i astfel accesul la o locuință proprie la o vârstă fragedă. Fluturașul de salariu prezentat arată venituri considerabile pentru un angajat aflat la început de drum.

Salariul brut : aproximativ 9.300 de lei;

Salariul net : peste 7.300 de lei;

Compensație pentru chirie : 1.149 de lei, sumă folosită pentru rata la apartament;

Sporuri: pentru ore de noapte, weekend și condiții speciale de muncă.

„După un an de școală a încasat pe card banii lui net 7.376 lei, iar brutul a fost 9.300. Primește bani pentru chirie, dar îi folosește pentru rată. A făcut credit pe 30 de ani pentru apartament și statul îi dă lunar o sumă care îl ajută să plătească. Întrebarea mea e: câți oameni din privat primesc de la angajator banii pentru rată timp de 30 de ani?”, a comentat Laurențiu în videoclip.

Cum au reacționat urmăritorii tânărului

Informațiile au aprins spiritele pe rețelele sociale. Unii internauți au admirat stabilitatea financiară de care se bucură un jandarm la început de carieră, considerând că este un avantaj al meseriei. Alții, însă, au criticat diferențele uriașe dintre veniturile din sectorul public și cele din mediul privat.

Mulți au subliniat că, în timp ce salariul mediu net pe economie este de aproximativ 5.000 de lei, un jandarm de 23 de ani încasează deja peste 7.300 de lei net, la care se adaugă și beneficiile pentru chirie. În plus, comparația dintre avantajele oferite de stat și lipsa unor facilități similare în companiile private a alimentat și mai mult discuțiile despre echitatea sistemului salarial din România.

