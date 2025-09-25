Acasă » Știri » Cât câștigă lunar Alexandru, un jandarm de 23 de ani. Statul îi plătește o parte din rata de la casă

Cât câștigă lunar Alexandru, un jandarm de 23 de ani. Statul îi plătește o parte din rata de la casă

De: Andreea Stăncescu 25/09/2025 | 19:07
Cât câștigă lunar Alexandru, un jandarm de 23 de ani. Statul îi plătește o parte din rata de la casă
FOTO: Profimedia

Un fluturaș de salariu al unui jandarm tânăr din România a atras atenția internauților, după ce a fost prezentat de influencerul Laurențiu. Veniturile acestuia, chiar la început de carieră, au generat dezbateri despre salariile din sectorul public și avantajele pe care le oferă statul angajaților săi.

Influencerul Laurențiu, cunoscut pentru analiza veniturilor bugetarilor, a deschis o amplă dezbatere pe tema diferențelor dintre sectorul public și cel privat. De această dată, în centrul atenției s-a aflat un jandarm tânăr, în vârstă de doar 23 de ani, aflat la început de carieră în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

„Hai să vedem ce salariu are un jandarm la 23 de ani, care lucrează de 2,5 ani la Ministerul de Interne”, spune Laurențiu în deschiderea materialului video.

Conform informațiilor prezentate, Alexandru a absolvit Școala de Subofițeri Jandarmi din Fălticeni, un program de formare cu durata de un an. După finalizarea studiilor, a fost încadrat direct în structurile operative și, de mai bine de doi ani, participă la misiuni ce implică nopți nedormite, ture de weekend și prezență în serviciu chiar și în zile de sărbătoare legală.

Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în București
Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
FOTO: Captură video

Ce salariu are jandarmul Laurențiu

Deși beneficiază de compensație pentru chirie, Alexandru a decis să facă un credit ipotecar pe 30 de ani pentru achiziționarea unui apartament. Suma primită lunar de la stat este folosită pentru plata ratei, facilitându-i astfel accesul la o locuință proprie la o vârstă fragedă. Fluturașul de salariu prezentat arată venituri considerabile pentru un angajat aflat la început de drum.

  • Salariul brut: aproximativ 9.300 de lei;

  • Salariul net: peste 7.300 de lei;

  • Compensație pentru chirie: 1.149 de lei, sumă folosită pentru rata la apartament;

  • Sporuri: pentru ore de noapte, weekend și condiții speciale de muncă.

„După un an de școală a încasat pe card banii lui net 7.376 lei, iar brutul a fost 9.300. Primește bani pentru chirie, dar îi folosește pentru rată. A făcut credit pe 30 de ani pentru apartament și statul îi dă lunar o sumă care îl ajută să plătească. Întrebarea mea e: câți oameni din privat primesc de la angajator banii pentru rată timp de 30 de ani?”, a comentat Laurențiu în videoclip.

Cum au reacționat urmăritorii tânărului

Informațiile au aprins spiritele pe rețelele sociale. Unii internauți au admirat stabilitatea financiară de care se bucură un jandarm la început de carieră, considerând că este un avantaj al meseriei. Alții, însă, au criticat diferențele uriașe dintre veniturile din sectorul public și cele din mediul privat.

Mulți au subliniat că, în timp ce salariul mediu net pe economie este de aproximativ 5.000 de lei, un jandarm de 23 de ani încasează deja peste 7.300 de lei net, la care se adaugă și beneficiile pentru chirie. În plus, comparația dintre avantajele oferite de stat și lipsa unor facilități similare în companiile private a alimentat și mai mult discuțiile despre echitatea sistemului salarial din România.

CITEȘTE ȘI: Ce salariu are un srilankez în România. Un muncitor a făcut dezvăluirea: ”În doi ani îmi fac casă!”

Am aflat toate culisele noului show de la PRO TV! Regulile sunt ”scandaloase”, dar salariile colosale

Tags:
Iți recomandăm
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 26 septembrie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 26 septembrie, de la ora 20.00
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Știri
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în București
Gandul.ro
Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și...
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Adevarul
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de...
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va...
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație /...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
WOWBiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă...
Bărbatul care a câștigat aproape un miliard de dolari la loto a venit să-și ridice premiul:
Antena 3
Bărbatul care a câștigat aproape un miliard de dolari la loto a venit să-și ridice...
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani
Digi 24
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a ţinut cadavrul fiicei sale într-un...
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci...
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice! Lucian Mureşan fusese numit cardinal de către Papa Benedict
kanald.ro
A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice! Lucian Mureşan fusese numit cardinal de către Papa...
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
StirileKanalD
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
kfetele.ro
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Halele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
observatornews.ro
Halele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească...
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Unde sunt depozitate lingourile din aur de 30 de kilograme găsite acasă la Horațiu Potra. Locația-surpriză aleasă de procurori
Fanatik.ro
Unde sunt depozitate lingourile din aur de 30 de kilograme găsite acasă la Horațiu Potra....
Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre Gigi Becali la cazino: “Este cel mai norocos om! Cu doi dolari a făcut 15.000”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre Gigi Becali la cazino: “Este cel mai norocos om! Cu...
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00...
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Romania TV
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Temperatura obligatorie în locuință. Anunț pentru cei care au centrală în casă. Când trebuie pornită căldura
Capital.ro
Temperatura obligatorie în locuință. Anunț pentru cei care au centrală în casă. Când trebuie pornită...
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
evz.ro
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
Gandul.ro
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea...
Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani
as.ro
Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de...
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power...
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
radioimpuls.ro
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii...
La 22 de ani, fosta iubită a lui Joao Felix a dat lovitura. Anunțul neașteptat a fost făcut chiar de noul milionar din viața ei
Fanatik.ro
La 22 de ani, fosta iubită a lui Joao Felix a dat lovitura. Anunțul neașteptat...
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze numele lui pe piele. Detalii noi din dosarul FBI
Fanatik.ro
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își...
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 26 septembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 26 septembrie, de la ora 20.00
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce relație are Cătălin Botezatu cu Loredana, de fapt. Designerul a făcut dezvăluirea: ”Ne-am sărutat, ...
Ce relație are Cătălin Botezatu cu Loredana, de fapt. Designerul a făcut dezvăluirea: ”Ne-am sărutat, e adevărat”
Aceste 3 tinere au fost invitate la o petrecere, iar apoi au dispărut fără urmă. IREAL unde au fost ...
Aceste 3 tinere au fost invitate la o petrecere, iar apoi au dispărut fără urmă. IREAL unde au fost găsite după câteva ore
Ambasadorul Italiei i-a fost alături la inaugurare, dar afacerea Ramonei Bădescu a dat faliment! „Am ...
Ambasadorul Italiei i-a fost alături la inaugurare, dar afacerea Ramonei Bădescu a dat faliment! „Am făcut sacrificii! Nu ne-am mai dat în lături de la nimic”
Alex Velea, dezvăluiri despre TRAUMA prin care trece Antonia: ”Au nenorocit-o psihic!”
Alex Velea, dezvăluiri despre TRAUMA prin care trece Antonia: ”Au nenorocit-o psihic!”
Vezi toate știrile
×