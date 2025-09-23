Ce salariu are un srilankez în România. Un muncitor a făcut dezvăluirea: ”În doi ani îmi fac casă!”

În ultima vreme, în mediul online au apărut tot mai multe postări prin care unii români îi pun la zid pe străinii care au venit să lucreze în România. Un muncitor din Sri Lanka a atras atenția, după ce a împărtășit experiența sa din România într-o filmare postată pe Tik Tok.

Recent, un bărbat din Bangladesh care livra mâncare în Capitală, a fost atacat, din senin, de un tânăr în vârstă de 20 de ani, pe motiv că i-a invadat țara. În urma acestui incident, tânărul a fost arestat pentru 30 de zile. Însă, nu toți românii sunt reticenți atunci când vine vorba de angajații străini care vin să își câștige existența în România.

Ce salariu are un srilankez în România

Într-o postare video în mediul online, un bărbat din Sri Lanka a fost întrebat câți bani câștigă în România și dacă această sumă îi este suficientă pentru a-și construi un viitor mai bun. Bărbatul a venit în România de trei ani și jumătate și cunoștea foarte bine limba română.

„Cât câștigi pe lună aici? Salariul? Vorbești românește? Ești de mult aici?”, a fost întrebat bărbatul din Sri Lanka. „Da! De trei ani și jumătate”, răspunde el cu zâmbetul pe buze. „De unde ești? Îți place în România?”, continuă românul. Iar răspunsul vine imediat: „Sri Lanka. Da”!

Apoi, românul l-a întrebat cât câștigă un muncitor străin care lucrează în România: „Salariul este bun? Cât câștigi pe lună?”. „E bun, da. 3.850 de lei”, a răspuns bărbatul din Sri Lanka cu zâmbetul pe buze. „Aproape 4.000 de lei?”, a întrebat românul. „Da”, spune srilankezul. „Și ai incluse cazarea, mâncarea, transportul, asigurări de sănătate?”, continuă dialogul. „Totul e inclus. Da, tot”, răspunde bărbatul.

Străinul a mai fost întrebat în cât timp și-ar cumpăra o locuință în Sri Lanka din banii câștigați în țara noastră, iar răspunsul a venit imediat: „În doi ani îmi fac casă”. Muncitorul a mărturisit că este mulțumit, nu doar de partea financiară, ci și de modul în care a fost primit de români.

În prezent, în România trăiesc aproximativ 120.000 de cetățeni străini, mulți dintre aceștia provenind din state asiatice, precum Sri Lanka, Nepal sau Bangladesh. Pentru unii dintre ei, România nu este doar locul unde își câștigă existența, ci și o a doua casă.

Livrator străin, în comă la spital după ce a fost bătut cu o bucată de lemn și tâlhărit în Cluj-Napoca