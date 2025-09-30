Cât a plătit o româncă pentru o masă cu 5 feluri de mâncare, în Valencia? Când a văzut nota de plată, a rămas mască

În ultima perioadă, românii au fost „victimele” scumpirilor pe bandă rulantă. Prețurile au crescut simțitor, iar o masă în oraș poate ajunge acum să facă ravagii în buget. Recent, o româncă a fost uimită de cât a trebuit să scoată din buzunar pentru o masă în Valencia. Comparația cu prețurile din România a lăsat-o fără cuvinte.

Ioana Grama, căci despre ea este vorba, se află într-o mică escapadă în Spania. Influencerița și iubitul ei au ales ca destinație Valencia, iar orașul i-a surprins pe cei doi, mai ales în ceea ce privește prețurile. Aceștia au luat masa la un restaurant și au fost uimiți atunci când a venit nota de plată.

Cât a plătit pentru o masă cu 5 feluri de mâncare, în Valencia

Așa cum spuneam, Ioana Grama și iubitul ei se află în vacanță în Valencia. Cei doi s-au bucurat de atracțiile pe care orașul le oferă, iar după o zi istovitoare, cu multe plimbări, au ajuns într-un restaurant. Aceștia nu s-au reținut, făcându-și toate poftele.

Ioana Grama și iubitul ei au comandat cinci feluri de mâncare și se așteptau ca nota de plată să fie una destul de mare. Însă, au avut parte de o surpriză uriașă, una bună. Pentru toate preparatele delicioase au trebuit să scoată din buzunar numai 55 de euro.

Influencerița s-a arătat surprinsă de prețurile mici. Aceasta a punctat că pentru o masă similară în Grecia a plătit aproape un salariu. De asemenea, a făcut o comparația și cu România și a spus că în Cluj fiecare ieșire la restaurant o costă minimum 1.000 de lei.

„Am fost în Grecia la un restaurant internațional și am plătit un salariu. Un salariu minim pe economie. Exagerez, dar am plătit foarte mult. N-ai cum. 60 de euro… 55 de euro a fost, de fapt, totul, pentru că 6 euro au fost taxele. Wow!”, a spus Ioana Grama, în mediul online.

Ioana Grama și iubitul ei s-au bucurat din plin de nota de plată pe care au primit-o, iar urmăritorii săi au reacționat și ei imediat. Mulți au fost cei care s-au plâns de prețurile din România și spun că alte țări au ajuns să fie cu mult mai ieftine.

