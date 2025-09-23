Câți euro a plătit un cuplu de turiști români, pentru un prânz copios în Thasos: „Ne-am autodepășit!”

Românii au început de ani buni să prefere Grecia în locul litoralului românesc, și sincer, nu e greu de înțeles de ce: mâncare bună, prețuri decente și peisaje care-ți taie respirația. În timp ce pe la noi o pizza la mare poate să coste cât o masă întreagă în afară, în insule precum Thasos găsești taverne unde te saturi regește fără să simți că-ți fuge portofelul din buzunar.

Pe grupul de Facebook „Forum Thassos”, locul unde românii împărtășesc experiențele lor din vacanță, un cuplu a povestit cât a plătit pentru un prânz copios în Skala Potamia. Și nu vorbim de o salată și două ape, ci de un adevărat festin culinar.

Câți euro a plătit un cuplu de turiști români în Thasos

Mai exact, pentru un gyros generos, o porție de crochete cu kaseri, un mic grecesc, un cârnat, un burger și de băut o apă și o bere fără alcool, cei doi turiști au scos din buzunar suma de 34.2 euro. Mulțumiți de preparate, dar și de prețul final, aceștia au decis să își împărtășească experiența cu alți români și să atașeze și poze.

„Ne-a prins foamea cu treabă prin Skala Potamia azi. Și pentru că nu am mai fost de mult dar și aveam nevoie să mâncăm ceva bun și rapid, am oprit la Ziafet. De poftă am comandat mai mult decât era cazul dar ne-am auto-depășit și am reușit să terminăm totul. Gyros mult și bun, crochetele cu kaseri bune și ele. Am luat și un mic grecesc suculent și aromat (soutzoukaki) și un cârnat, bune ambele. Burgerul interesant. Ne-am foarte săturat în 2, cu 34.2 euro, cu apă și bere fără alcool.”, a scris turistul.

Practic, cu vreo 170 de lei au dat gata un meniu complet pentru două persoane, cu de toate. Dacă faci comparație cu litoralul românesc, înțelegi rapid de ce Grecia rămâne magnetul numărul unu pentru turiștii români.

