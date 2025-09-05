Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu mai au loc”

În mai puțin de un deceniu, Albania a reușit o transformare spectaculoasă. De la o destinație necunoscută și considerată ieftină, țara a devenit un adevărat magnet turistic internațional. Plajele spectaculoase, peisajele naturale deosebite și ospitalitatea localnicilor au atras atenția vizitatorilor din întreaga lume.

Albania adună astăzi milioane de vizualizări anual pe rețelele de socializare și se află pe lista celor mai căutate destinații de vacanță, însă această transformare aduce cu sine si numeroase costuri precum aglomerația, scumpirile masive, dar și gunoiul care își face simțită prezența la orice pas.

Albania, țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele

La trei ore și jumătate de Tirana, există o plajă de aproximativ 300 de metri la malul Mării Ionice. Jalë, locul minunat unde odinioară era gratuit pentru localnici sau vizitatori, a devenit acum o plajă cu șezlonguri de 1o euro și cu șantiere care se întind pe ambele laturi ale drumului. Cei care investesc în această zonă promit să transforme acest sat liniștit într-un loc de lux pentru vizitatori.

În anul 2020, în timp ce o mare parte din lume era în lockdown, Albania și-a deschis porțile turiștilor fără să stea pe gânduri, iar în anul 2021 peste 5,6 milioane de turiști au ajuns în țară, o creștere extrem de mare față de anul precedent. În timp ce Italia, Spania sau Portugalia deveniseră tot mai scumpe, Albania era țara care oferea peisaje de vis la costuri reduse. În 2020, o noapte într-un hotel pe plajă, cu mic dejun, costa 30 de euro, iar un șezlong doar 3 euro.

Ce prețuri sunt în Albania acum

În anul 2024, Albania s-a apropiat de nivelul unor destinații intens frecventate de turiști, mai exact Italia și Grecia. Numărul turiștilor a crescut de la 10 milioane în 2023 la 11,7 milioane în 2024, potrivit ministrului Turismului, Mirela Kumbaro. În anul 2025, guvernul speră să depășească 15 milioane de turiști, într-o țară cu nu mai mult de 2,7 milioane de locuitori.

Cei mai mulți vizitatori vin din Germania, Italia, Polonia și Franța. În Albania, turiștii pot vizita în aceeași zi și munții, dar și plajele.

„În mintea oamenilor, Albania rămâne ceva sălbatic și liber, ce nu mai găsești în restul Europei”, spune jurnalista Denada Jushi.

Un alt lucru care nu trebuie trecut cu vederea este faptul că Guvernul a scutit dezvoltatorii de hoteluri de patru și cinci stele de impozitul pe profit timp de 10 ani, o măsură valabilă până în 2027. Albania rămâne în continuare țara cea mai atractivă pentru toți vizitatorii care caută aventură, deși cheltuiala medie pe turist a crescut alarmant cu 20% în 2024.

