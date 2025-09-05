Ce a primit să mănânce o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Când a văzut, a scos telefonul și a făcut poze

O turistă din România a avut parte de o surpriză de neuitat într-un hotel de 5 stele din Turcia. Femeia se afla în vacanță, iar în momentul în care a primit preparatele la masă, a scos imediat telefonul și a început să facă fotografii.
Pe farfurie erau așezate cu grijă feluri de mâncare spectaculoase, toate aranjate ca la o expoziție culinară. Imaginile surprinse de româncă au făcut înconjurul lumii, unde au stârnit sute de reacții pozitive. Internauții au rămas plăcut surprinși de imaginile postate și erau interesați unde se află acest loc minunat.
Femeia a descris fiecare detaliu pe care l-a întâlnit acolo, de la modul impecabil în care era servită mâncarea, până la gustul rafinat al preparatelor și atmosfera elegantă a hotelului. Românca a povestit că totul i s-a părut desprins dintr-un film. Personalul a fost foarte amabil, iar mesele pline de delicatese au depășit orice așteptare.
Camerele erau perfect aranjate, cu fiecare detaliu gândit pentru confortul turștilor. De la lenjerii impecabile albe până la mobilierul modern și băile strălucitoare, totul inspira lux și rafinament.
„Salutare tuturor! Tocmai ne-am întors după 2 săptămâni petrecute la Trendy Palm Beach (Side) și, cum încă mai visez la plaja lor, m-am gândit să las aici o recenzie cu de toate. Poate ajută pe cineva care cochetează cu ideea să meargă acolo.
Plaja – nisip fin, intrare lină în mare, perfectă pentru plimbări lungi desculț (atenție, creează dependență!). Cred că e prima dată când nu mi-am dorit deloc la piscina, plaja câștigă detașat.Curățenia – aici jos pălăria! Este probabil cel mai curat hotel pe care l-am văzut. Camere, holuri, restaurante, plajă – totul strălucește. Practic, dacă îți scapă o furculiță, cred că o poți ridica liniștit și folosi mai departe.Camerele – spațioase, cu mobilier modern. Noi am avut lateral sea view. Prosoapele și lenjeriile se schimbau zilnic, fără să cerem.Mâncarea – variată și foarte gustoasă. În plus, hotelul are 4 restaurante a la carte (italian, turcesc, fish și internațional). Am testat Italian și Fish – arată ca în reviste de fine dining și sunt delicioase.Mini-bar – alimentat zilnic cu: 2 beri Efes, apă, ceai de piersici, Cola și Fanta. Dacă te trezești la 2 dimineața și ți-e sete/poftă, ai cu ce să-ți faci o mini-petrecere pe balcon.Oaspeții – 90% nemți. Români? Rari ca unicornii. Ruși? 2 cupluri în tot sejurul. Și surpriză: am văzut francezi în Turcia – credeam că e o legendă urbană!Personalul – profi, rapizi, eficienți. Majoritatea vorbesc germană și engleză. Dacă nu știi niciuna, merge varianta „mima creativă” – dar sincer, n-ai cum să rămâi neînțeles.Distracțiile – spectacole în fiecare seară, muzică live, bingo, diferite trupe. În 2 săptămâni nu am prins niciodată același show de două ori. Echipa de animație se ocupă și de yoga, volei pe plajă, aqua gym, darts. Eu am zis pas la sport, plaja era prea faină ca s-o trădez cu yoga.Wellness – sală de fitness, spa, piscină interioară – există pentru cine vrea, dar noi am preferat să facem „terapie cu vitamina D” pe șezlong.Împrejurimi – la câțiva pași găsești farmacii și magazine cu de toate, deci nu trebuie să cari jumătate de bagaj cu tine „just in case”.All inclusive – practic nonstop. Dacă nu mănânci, bei, dacă nu bei, dormi. Singurul minus: băuturile sunt la dozator. Asta ar fi cam singura bilă gri din tot sejurul.Concluzia mea: hotelul e mic, cochet, extrem de curat, cu o plajă superbă și servicii profi. M-aș întoarce oricând fără să stau pe gânduri. Și încă ceva: dacă lipsesc iar două săptămâni de pe forum, să știți unde m-ați pierdut.