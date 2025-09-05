Ce a primit să mănânce o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Când a văzut, a scos telefonul și a făcut poze

O turistă din România a avut parte de o surpriză de neuitat într-un hotel de 5 stele din Turcia. Femeia se afla în vacanță, iar în momentul în care a primit preparatele la masă, a scos imediat telefonul și a început să facă fotografii.

Pe farfurie erau așezate cu grijă feluri de mâncare spectaculoase, toate aranjate ca la o expoziție culinară. Imaginile surprinse de româncă au făcut înconjurul lumii, unde au stârnit sute de reacții pozitive. Internauții au rămas plăcut surprinși de imaginile postate și erau interesați unde se află acest loc minunat.

Ce a primit o turistă să mănânce, într-un hotel din Turcia

Femeia a descris fiecare detaliu pe care l-a întâlnit acolo, de la modul impecabil în care era servită mâncarea, până la gustul rafinat al preparatelor și atmosfera elegantă a hotelului. Românca a povestit că totul i s-a părut desprins dintr-un film. Personalul a fost foarte amabil, iar mesele pline de delicatese au depășit orice așteptare.

Camerele erau perfect aranjate, cu fiecare detaliu gândit pentru confortul turștilor. De la lenjerii impecabile albe până la mobilierul modern și băile strălucitoare, totul inspira lux și rafinament.