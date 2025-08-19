Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!

Sute de localnici de pe o insulă din Europa trăiesc în rulote și corturi! Este o destinație exotică de vis, iar costul chiriilor a explodat! Oamenii sunt nevoiți să plătească lunar mai mult decât încasează salariu.

Ibiza, insula faimoasă pentru petrecerile sale legendare și plajele spectaculoase, este privită de milioane de turiști ca o destinație de vis. Însă, dincolo de imaginea idilică promovată în broșurile de vacanță, realitatea pentru locuitorii de zi cu zi este mult mai dură.

Prețurile uriașe la chirii au transformat traiul pe insulă într-un adevărat coșmar. În prezent, închirierea unui apartament cu un singur dormitor ajunge la 1.500 de euro pe lună, în condițiile în care salariul minim din Spania este de 1.381 de euro. Practic, un angajat plătit cu minimul pe economie nu își poate permite să locuiască decent, fiind nevoit să găsească alternative disperate.

Câte persoane locuiesc în rulote

Tot mai mulți localnici au ajuns să locuiască în condiții precare. Aproximativ 800 de persoane trăiesc în prezent în rulote, dube sau adăposturi improvizate, iar alți 200 de oameni care se stabiliseră în tabara „Can Rovi 2” au fost evacuați recent. Situația scoate la iveală o criză locativă gravă, generată de dorința proprietarilor de a câștiga mai mult din închirieri sezoniere pentru turiști, în detrimentul contractelor pe termen lung.

În fața acestei situații, au avut loc proteste în mai multe orașe spaniole, unde activiștii cer măsuri urgente pentru controlul chiriilor și o reglementare mai strictă a pieței imobliare, astfel încât locuitorii permanenți să nu fie marginalizați.

Problema nu afectează doar locuințele. Din cauza costurilor uriașe, numeroși profesori și angajați din sănătate au părăsit insula, preferând regiuni unde nivelul de trai este accesibil. Această situație a generat o lipsă acută de personal în două sectoare vitale, punând presiune pe sistemul educațional și pe cel medical.

Discrepanța dintre numărul mic de rezidenți și avalanșa de vizitatori este uriașă. Ibiza are puțin peste 161.000 de locuitori, dar numai anul trecut a primit peste 3,2 milioane de turiști, dintre care aproape trei sferturi proveneau din străinătate. Acest aflux masiv aduce câștiguri importante economiei locale, însă contribuie direct la creșterea prețurilor și la degradarea condițiilor de trai pentru cei care locuiesc permanent pe insulă.

