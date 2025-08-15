Țările ieftine în care poți merge în vacanță. Aici cheltuiești între 15-27 de euro pe zi

În contextul în care tot mai mulți români sunt în căutarea vacanței perfecte, nici prea scumpă, nici prea departe, nici prea aproape, în condiții decente, vestea bună este că specialiștii din domeniul turismului au alcătuit un clasament al celor mai ieftine destinații de călătorie pentru 2025. Iată care sunt țările unde te poți descurca cu un buget de doar 15 – 20 euro pe zi.

În ciuda inflației și a creșterii prețurilor din ultima perioadă, o parte dintre români nu par dispuși să renunțe la vacanțe și călătorii. Chiar dacă în unele cazuri sejururile au devenit mai scurte, cei mai plimbăreți turiști fac anumite eforturi financiare și pleacă – măcar o dată pe an – în concediu.

Care sunt cele mai ieftine țări de vizitat în 2025

Pentru anul 2025, specialiștii în turism au alcătuit un clasament care le permite călătorilor să descopere destinațiile cele mai accesibile și cele mai scumpe din 2025. Această analiză se bazează pe trei tipuri de cheltuieli: cazare, hrană și transport în interiorul țării (costul transportului internațional până la destinație nu este luat în considerare).

Conform acestui clasament, Laos se distinge ca fiind cea mai ieftină țară de vizitat în acest an, cu un buget mediu zilnic de mai puțin de 15 euro pe zi. Podiumul este completat de Kazahstan – cu un buget de 18 euro pe zi și Rwanda, cu un buget de 20 de euro/zi. Țările de Cauzac apar, de asemenea, ca destinații ieftine, în special Armenia (25 de euro/zi) și Georgia (27 de euro/zi).

La polul opus, anumite destinații necestiă un buget mult mai mare. Elveția rămâne cea mai scumpă destinație din Europa, urmată de Franța și Islanda. De remarcat este faptul că Elveția este singura țară europeană care figurează în topul celor mai scumpe 15 destinații din lume, ocupând locul 6 cu un buget mediu de 242 de euro pe zi. În Europa, Franța se clasează pe locul al doilea printre cele mai scumpe destinații, cu un buget mediu zilnic de 181 de euro.

Iată care sunt țările cele mai scumpe, în care costul vieții pentru turiști este cei mai ridicat:

Barbarosa: 319 euro/zi Antigua și Barbuda: 299 euro/zi Saint Kitts și Nevois: 262 euro/zi Maldive: 259 euro/zi Insula Grenada: 249 euro/zi

