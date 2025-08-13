Fiul Romaniței Iovan părăsește România! Creatoarea de modă, dezvăluiri despre plecarea lui Albert: “Va fi o etapă dificilă!”

Romanița Iovan și fiul ei, Albert, au o relație extrem de apropiată și deschisă. Sunt născuți în aceeași zi, iar legătura dintre ei s-a dezvoltat armonios în timp, mai ales că o bună perioadă creatoarea de modă l-a crescut singură, după ce regretatul Adrian Iovan a decedat într-un accident aviatic. Și, cu toate că aceea a fost cea mai dificilă cumpănă din viața lor, creatoarea de modă îi susține fiului ei pasiunile. Așa cum știm, Albert este pasionat de automobilism, și ne dezvăluia în trecut că vrea să îi calce pe urme tatălui său și să își ia licența de zbor. Până atunci însă, tânărul are un hop de trecut, iar mama lui stă în emoții. Romanița Iovan a povestit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO despre planurile sale și ale băiatului ei care va părăsi cât de curând țara. Cum privește femeia de afaceri desprinderea copilului pe care l-a crescut fără tatăl său de când era mic, aflați în rândurile următoare.

Romanița Iovan a avut parte de o perioadă foarte aglomerată și încărcată atât pe plan personal, cât și profesional. Creatoarea de modă a fost prezentă în cadrul unui eveniment, acolo unde a socializat și a primit un premiu, însă gândul îi stătea la fiul ei. Albert a susținut câteva examene importante pentru cariera lui și urmează cât de curând să primească rezultatele, astfel că mama sa stă ca pe ace în așteptarea lor. Deopotrivă, are încredere în copilul ei care urmează cât de curând să plece în Anglia la studii. Până atunci însă, se bucură de vară, alături de mama lui și de prieteni.

Fiul Romaniței Iovan se pregătește să plece din țară: „Stau în emoții”

CANCAN.RO: Sunt încântată că ne întâlnim. Cum a fost ultima perioadă pentru dumneavoastră?

Romanița Iovan: A fost un an frumos, dar și greu pe de o parte, cu multe. Albert a terminat liceul și stau în emoții pentru că va primi în curând rezultatele de la examene și va ști în curând unde se va duce. Este un an special pentru noi și pentru mine pentru că sunt cea care l-a susținut zi de zi, ceas de ceas.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să facem un bilanț a fost un an bun. Ați avut și momente care v-au deturnat?

Romanița Iovan: Momentele care ne supără în viață sunt de fapt momentele care ne fac mai puternici. Mi s-a întâmplat și mie și cred că ni se întâmplă tuturor să avem suișuri și coborâșuri. E normal să fie un echilibru, eu am zis mereu că atunci când ai un necaz, va veni bucuria cea mare.

CANCAN.RO: Ce urmează să facă Albert? Ați vorbit, v-ați sfătuit în ce direcție o va lua?

Romanița Iovan: Este hotărât deja. La finalul anului trecut a aplicat pentru cinci facultăți în Anglia, a primit ofertă de la toate, al doilea pas a fost să aleagă din cele cinci două facultăți. Nu poți să le păstrezi pe toate, trebuie să aleagă prima opțiune și a doua, pentru a se asigura. Prima este pe inginerie mecanică, a doua este pe inginerie automobilistică. Indiferent la care dintre ele intră, este un viitor asigurat pentru Albert și mă bucur că are o pasiune. Este foarte important că are o pasiune și să o dezvolte încât să devină forța și serviciul lor. Și eu la fel, de mică am ținut cont ca ceea ce fac să îmi placă.

CANCAN.RO: Va rămâne în Anglia? Se va stabili acolo?

Romanița Iovan: El pe timpul facultății se va stabili clar în Anglia, dar după aceea, el va hotărî. În principiu, vrea să se întoarcă după ce termină studiile, vrea să facă aici ceva. Acum 10 zile a ales un program în care a plecat cu prietenul lui cel mai bun în Germania, Italia și Franța cu trenul și cu steagul nostru. M-a uimit și bucurat lucrul acesta, a plecat cu steagul României după el și l-a folosit din când în când. Mi-a arătat o poză, era în tren, și-a pus steagul pe masă și apoi au pus lucruri pe el, laptopul și s-au uitat la un film.

Cum privește creatoarea de modă plecarea fiului ei: „Mai mult de o săptămână, nu am stat despărțiți”

CANCAN.RO: Face cinste țării noastre și sunt sigură că și în Anglia va vorbi despre România. Dar cum simțiti desprinderea de copil? Nu veți mai fi unul lângă altul?

Romanița Iovan: Nu o să mai fie nici el lângă mine, nici eu lângă el. Va fi o etapă dificilă pentru amândoi. Nu ne-a despărțit niciodată decât o săptămână un mers într-o tabără. Noi în general am făcut vacanțele împreună, deci va fi o perioadă destul de grea, dar mă bucur pentru el. Este un adolescent în forță, o să devină bărbat și voi fi lângă el când va fi nevoie. Sunt convinsă că mă voi duce cât de des pot la el.

CANCAN.RO: O ultimă vacanță cât mai stă el în România aveți în plan?

Romanița Iovan: Ne-am gândit la ceva, dar nu am pus încă în practică. Urmează.

CANCAN.RO: În vacanțe cum sunteți? Vă place la mare, la relaxare sau dimpotrivă?

Romanița Iovan: Eu sunt îndrăgostită de mare, de Grecia. Vom pleca cu catamaranul în septembrie câteva zile. O să fie o experiență inedită, să-i spun. O să merg oricum cu perna după mine, indiferent că este hotel de cinci stele sau orice, eu plec cu perna mea. Eu am avut surpriza la hoteluri de lux să nu-mi placă perna și să nu pot să dorm. Dacă nu dormi, nu mai faci nimic, s-a stricat vacanța.

